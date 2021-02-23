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На двух авиадебоширов из Толмачёво завели уголовные дела — они устроили драку прямо в самолете

Из-за буйных пассажиров вылет рейса в Москву задержался на час

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Другие пассажиры-мужчины помогали полицейским справиться с дебоширами

Другие пассажиры-мужчины помогали полицейским справиться с дебоширами

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Следком завел уголовные дела на двух авиадебоширов из Толмачёво

Авиадебоширов, из-за которых на час задержался вылет самолета из Новосибирска в Москву, задержали.

Инцидент произошел утром во вторник, 23 февраля. По словам одной из пассажирок, конфликт спровоцировали двое пьяных мужчин, которые вели себя агрессивно по отношению к соседям и стюардессам, нецензурно выражались. Члены экипажа попытались сами пресечь действия мужчин, но те отказались покидать самолет добровольно. Они не успокоились, даже когда пришли сотрудники полиции.

Когда стало понятно, что полицейским не справиться с дебоширами, начали подключаться другие пассажиры. Одного из них буйный мужчина назвал «чуркой», и тогда за него вступились несколько молодых людей восточной внешности. Пока одного из дебоширов выводили, другого держали несколько человек. Вылет рейса в результате был задержан на час, но самолет благополучно приземлился в Москве.

Новосибирский следственный отдел на транспорте возбудил на мужчин (оба — жители Новосибирской области) уголовные дела из-за публичного оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников транспортной полиции.

Когда подозреваемых доставили в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачёво, то они продолжили вести себя агрессивно и публично оскорбили полицейского. Сейчас оба мужчины задержаны.

В ноябре в аэропорту Толмачёво задержали другого дебошира — при личном осмотре мужчина начал оскорблять сотрудников полиции, матерился и пнул полицейского.

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Толмачёводебош
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