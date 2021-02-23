На двух авиадебоширов из Толмачёво завели уголовные дела — они устроили драку прямо в самолете

Авиадебоширов, из-за которых на час задержался вылет самолета из Новосибирска в Москву, задержали.



Инцидент произошел утром во вторник, 23 февраля. По словам одной из пассажирок, конфликт спровоцировали двое пьяных мужчин, которые вели себя агрессивно по отношению к соседям и стюардессам, нецензурно выражались. Члены экипажа попытались сами пресечь действия мужчин, но те отказались покидать самолет добровольно. Они не успокоились, даже когда пришли сотрудники полиции.

Когда стало понятно, что полицейским не справиться с дебоширами, начали подключаться другие пассажиры. Одного из них буйный мужчина назвал «чуркой», и тогда за него вступились несколько молодых людей восточной внешности. Пока одного из дебоширов выводили, другого держали несколько человек. Вылет рейса в результате был задержан на час, но самолет благополучно приземлился в Москве.