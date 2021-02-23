На двух авиадебоширов из Толмачёво завели уголовные дела — они устроили драку прямо в самолете

Следком завел уголовные дела на двух авиадебоширов из Толмачёво
Авиадебоширов, из-за которых на час задержался вылет самолета из Новосибирска в Москву, задержали.
Инцидент произошел утром во вторник, 23 февраля. По словам одной из пассажирок, конфликт спровоцировали двое пьяных мужчин, которые вели себя агрессивно по отношению к соседям и стюардессам, нецензурно выражались. Члены экипажа попытались сами пресечь действия мужчин, но те отказались покидать самолет добровольно. Они не успокоились, даже когда пришли сотрудники полиции.
Когда стало понятно, что полицейским не справиться с дебоширами, начали подключаться другие пассажиры. Одного из них буйный мужчина назвал «чуркой», и тогда за него вступились несколько молодых людей восточной внешности. Пока одного из дебоширов выводили, другого держали несколько человек. Вылет рейса в результате был задержан на час, но самолет благополучно приземлился в Москве.
Новосибирский следственный отдел на транспорте возбудил на мужчин (оба — жители Новосибирской области) уголовные дела из-за публичного оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников транспортной полиции.
Когда подозреваемых доставили в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачёво, то они продолжили вести себя агрессивно и публично оскорбили полицейского. Сейчас оба мужчины задержаны.
В ноябре в аэропорту Толмачёво задержали другого дебошира — при личном осмотре мужчина начал оскорблять сотрудников полиции, матерился и пнул полицейского.