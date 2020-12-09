В аэропорту Толмачёво задержали дебошира — он матерился и пнул полицейского

Житель Челябинска обматерил и пнул полицейского в Новосибирске
Новосибирские следователи на транспорте возбудили уголовное дело на 33-летнего жителя Челябинской области. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.
— Предварительно установлено, что подозреваемый 2 декабря 2020 года около 18 часов местного времени, находясь в аэропорту Новосибирск (Толмачёво) им.
Полицейские задержали мужчину и доставили его в дежурную часть, чтобы составить протокол. Там пассажир начал оскорблять нецензурной бранью полицейского, который проводил досмотр, а затем пнул его в колено правой ноги.
— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в следственном управлении.
Прошлой зимой в Новосибирске пьяный житель Астрахани устроил дебош в стерильной зоне аэропорта — его задержали и возбудили уголовное дело. В отделе он продолжил материться, оскорблять полицейских и проявлять агрессию.