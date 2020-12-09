В аэропорту Толмачёво задержали дебошира — он матерился и пнул полицейского

Новосибирские следователи на транспорте возбудили уголовное дело на 33-летнего жителя Челябинской области. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

— Предварительно установлено, что подозреваемый 2 декабря 2020 года около 18 часов местного времени, находясь в аэропорту Новосибирск (Толмачёво) им. А. И. Покрышкина в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью, чем нарушал общественный порядок, своими действиями он совершал административное правонарушение, — сообщила старший помощник руководителя Западно-Сибирского СУТ СК России по взаимодействию со СМИ Наталья Чернакова.