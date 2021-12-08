Полиция забрала с рейса Магадан — Новосибирск буйного пассажира: задержание попало на видео

В Толмачево полицейские забрали с самолета авиакомпании S7 пассажира рейса Магадан — Новосибирск. Мужчина вел себя неадекватно.
Видео с дебоширом выложил телеграм-канал Baza. На кадрах видно, что мужчина сначала кидается на девушку, которая сидит в кресле перед ним, а затем на мужчину, который сидел рядом с ней. Затем хулигана скручивают другие пассажиры.
По прилету в Новосибирск мужчину задержали сотрудники полиции на транспорте.
— 8 декабря примерно за 1,5 часа до приземления в Новосибирске один из пассажиров рейса S7 5220 стал вести себя неадекватно. При этом во время посадки на рейс пассажир вел себя спокойно. Для обеспечения безопасности на борту были применены фиксирующие средства, ограничивающие движения пассажира. По прибытии в Новосибирск экипаж вызвал на борт полицию. Мужчина был передан сотрудникам правоохранительных органов, — рассказали корреспонденту НГС в авиакомпании S7.
В октябре в кафе новосибирского аэропорта Толмачево сотрудники полиции задержали мужчину, который неадекватно себя вел. При задержании он несколько раз пытался напасть на полицейских — это попало на видео.