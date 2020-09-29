«Врачи пытаются понять, куда коронавирус выстрелит во второй раз». Интервью о второй волне и мутации вируса

Вторую волну мы ждём. Но более спокойно. Сейчас на вторую волну всё есть, СИЗы уже лежат. Такого, как в мае, не будет. Понятно, что изначально мы были не готовы, весь мир был не готов. СИЗов не было, масок в аптеках не хватало, аппаратов ИВЛ тоже было недостаточно. Это объяснимо: зачем раньше нужно было в таком количестве выпускать аппараты ИВЛ? Чтобы они на складах стояли, ржавели? Может, эта инфекция была и раньше в единичных случаях, но совсем единичных. А тут столько больных во всем мире. Видимо, все силы были брошены на борьбу с ковидом.

Сейчас в нашей больнице есть и аппараты, и СИЗЫ. Так что уже никого вторая волна не пугает — все спокойно ждут её, будем работать. Надеюсь, всё закончится к февралю, мы снова будем работать в привычном режиме. Мечтаю о том, что мне не нужно будет жить 24 часа в сутки с телефоном, я буду спокойна за родных, за сотрудников, не нужно будет думать, кто тяжёлый лежит в реанимации. Пойду по отделениям без предварительного одевания в костюм, просто в халате.

Мы уже все оценили, как хорошо мы жили и работали до коронавируса. Когда он всё-таки уйдёт, я думаю, мы будем работать ещё лучше.

От редакции