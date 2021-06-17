Почти у половины привитых «ЭпиВакКороной» не осталось иммунитета через 9 месяцев

У половины добровольцев, привитых новосибирской вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона», через 9 месяцев не появился иммунитет. Об этом сообщил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов в прямом эфире канала «Россия 24».
— По состоянию на 3 и 6 месяцев мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев, по состоянию на 9 месяцев больше чем у половины добровольцев мы наблюдаем детектируемый иммунитет к коронавирусу, — сказал Ринат Максютов.
Ранее Роспотребнадзор заявлял о 100% эффективности вакцины, плацебо при исследовании должно быть всего у 25% добровольцев.
«ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» стала второй зарегистрированной в России вакциной после «Спутника V». От других вакцин ее отличает то, что она разработана на основе пептидов. Особенность пептидных вакцин в том, что при их создании специалисты нарабатывают мельчайшие фрагменты белков — пептиды. Эти пептиды должны создать что-то вроде портрета вируса, затем их прикрепляют к N-белку коронавируса. Против этой конструкции должна активизироваться иммунная система.
Такой способ вакцинации можно назвать инновационным: на сегодняшний день ни одна вакцина на основе пептидов не была лицензирована США, Европой или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Здесь мы писали, почему «ЭпиВакКорона» вызывает вопросы у ученых и врачей.
Недавно «Вектор» начал клинические испытания еще одной пептидной вакцины от ковида — «ЭпиВакКороны Н» — в ней создатели изменили состав, чтобы упростить массовое производство.