Роспотребнадзор сообщил, что специальные тест-системы для привитых «ЭпиВакКороной» поставляются в регионы

Тест-системы для привитых вакциной «Вектора» поставляются в регионы
Роспотребнадзор сообщил, что определяющие уровень антител у привитых «ЭпиВакКороной» тест-системы поставляются в регионы. Ранее говорилось о том, что они доступны только для жителей Москвы.
— Для оценки уровня сформировавшегося после введения вакцины иммунитета необходимо использовать специальные ИФА-тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», разработанные в том числе с учетом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины. Эти ИФА-тест-системы поставляются во все регионы, где проводится иммунизация населения вакциной «ЭпиВакКорона», — сообщил Роспотребнадзор.
Роспотребнадзор напомнил, что для вакцинации пептидными антигенами характерно меньшее разнообразие формирующихся антител:
— Пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» индуцирует антитела именно к таким участкам оболочечного белка S нового коронавируса, которые являются функционально значимыми в жизненном цикле вируса, при этом не обременяя иммунную систему выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с болезнью. Большинство коммерческих тестовых наборов нацелены на обнаружение широкого спектра антител к различным участкам оболочечного белка S нового коронавируса, и их чувствительности может быть недостаточно для обнаружения небольшого пула ключевых антител, образующихся после прививки вакциной «ЭпиВакКорона». Подобные тест-системы с высокой вероятностью не будут определять антитела у лиц, привитых «ЭпиВакКороной».
Именно из-за того, что имеющиеся тест-системы не выявляли антител после вакцинации, к «Вектору» в последнее время было много вопросов. С чем они еще связаны, читайте здесь. А Роспотребнадзор РФ заявил, что статья, опубликованная в российском научном журнале «Инфекция и иммунитет», подтверждает безопасность и иммунологическую эффективность вакцины — таким образом ведомство ответило на обвинения добровольцев в слабой выработке антител.