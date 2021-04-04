Роспотребнадзор сообщил, что специальные тест-системы для привитых «ЭпиВакКороной» поставляются в регионы

Именно из-за того, что имеющиеся тест-системы не выявляли антител после вакцинации, к «Вектору» в последнее время было много вопросов. С чем они еще связаны, читайте здесь. А Роспотребнадзор РФ заявил, что статья, опубликованная в российском научном журнале «Инфекция и иммунитет», подтверждает безопасность и иммунологическую эффективность вакцины — таким образом ведомство ответило на обвинения добровольцев в слабой выработке антител.