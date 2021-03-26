Что не так с вакциной «Вектора»? Истории участников клинических испытаний «ЭпиВакКороны» — что было после прививки

Раз «ЭпиВакКорону» запустили в гражданский оборот, возникает вопрос: а вакцина вообще действующая? К «Спутнику», кстати, у нас были такие же вопросы, мы его проверили и выяснили независимым способом, что вакцина действительно работает. Сейчас к «Спутнику» у нас вопросов нет. А к «ЭпиВакКороне» их всё больше и больше. И так как «Вектор» не публикует никаких данных, кроме репортажей в новостях, мы были вынуждены запустить свои исследования, гражданские. И они говорят как-то не очень в пользу «Вектора» и расходятся с теми цифрами, которые они в интервью дают.

24 марта «Вектор» всё же опубликовал данные о I и II этапе исследований в научном журнале, который подконтролен Роспотребнадзору. Из научной статьи следует, что антитела после «ЭпиВакКороны» появились у 100% добровольцев, также у них не было замечено сильных побочных эффектов.

Олег Мальцев, Севастополь. Участник клинических испытаний

— Большинство из нас пошли на клинические испытания на волне доверия к «Вектору» и не из благородных целей. А потому что был шанс получить хорошую вакцину раньше, чем в гражданской вакцинации. У «Вектора» хорошая история, «Вектор» знают все. В конце концов, организация, которая создает биологическое оружие, конечно же, может создать вакцину.

В начале декабря я как раз был в Тюмени, там мне поставили первую дозу. Подумал: «Почему нет?» Позвонил, записался, мне поставили.

Пострегистрационные клинические испытания «ЭпиВакКороны» проходили в Москве, Московской, Тюменской и Калининградской областях, а также в Татарстане.

Вакцина замечательная, никто ничего не чувствует после нее, скорее всего, она по-настоящему безвредна. Потом мы пошли проверять, что у нас с антителами, особенно когда почитали, что у «Спутника» на 14-й день уже есть антитела. И тут — бах — ни у кого их нет. Мы подумали: может, мы все плацебники, может, что-то случилось, нарушили условия хранения вакцины? Но не может быть, чтобы 10, 20, 30 человек — и ни одного положительного результата.

Причем тесты делали в разных коммерческих лабораториях. Начали разбираться, сбились в кучку в Telegram. Задали вопросы «Вектору». «Вектор» ответил, спасибо, и поставил свои тест-системы, которые у кого-то что-то начали показывать. Не так много, как обещали в патенте, но что-то стали показывать, и кто-то начал надеяться.

После «ЭпиВакКороны» у меня не было выявлено антител. По векторовской системе один раз у меня был 0,1 при «серой» зоне в 1, второй раз — 0,01. Я думаю, что у меня плацебо, но точно не знаю. Мы просили нас разлепить — в связи тем, что гражданская вакцинация началась. Это нечестно, на наш взгляд. Если это исследование, то все добровольно идут, а если это гражданская вакцинация, то испытатели оказались в ущемленном положении.

Я вышел из исследования примерно через 40 дней. Они утверждали, что на 42-й день в любом случае должен быть ответ, но ответа не было. Я получил свои нули и спокойно перешел на «Спутник», получил свои антитела.

А потом случилось, что случилось — люди у нас в группе начали болеть.

Почему я подписался под открытым письмом? Вроде бы для себя я вопросы все решил, и меня это обошло. Но у меня есть мать, которой 80 лет, у нее есть подруги, которые смотрят телевизор и ждут эту вакцину. На мой взгляд, это просто преступление — давать им такую надежду на вакцину, которая может не работать. Нельзя обманывать стариков, они же ждут вакцину.



Ольга, Москва. Участница клинических испытаний

— Мы с мужем долго думали, участвовать ли в клинических испытаниях «Спутника», которые начались в сентябре. Слишком много о них говорили, были противоречивые отзывы. Кто-то говорил, что ее ставят в обычных поликлиниках, нас это тоже пугало, так как там скапливается много людей. Пандемия, было очень боязно туда идти. Но мы всё же записались на клинические испытания «Спутника», так как хотели получить хоть какую-то защиту от коронавируса.

Пока мы ждали, что нам перезвонят, в СМИ начала появляться информация про «ЭпиВакКорону». Про то, что она очень легкая, не реактогенная, подходит для пенсионеров, для людей с заболеваниями. Мы не пенсионеры и не люди с заболеваниями, но моя свекровь очень много говорила про «ЭпиВакКорону», что ждет именно ее. Поэтому мы оставили заявку, и нам одновременно перезвонили и по «Спутнику», и по «ЭпиВакКороне». Мы выбрали «ЭпиВакКорону» — во-первых, потому что хотели испытать для мамы мужа, а во-вторых, вакцинация проводилась в платных центрах. Нам казалось, что там меньше толкучка, меньше людей, лучше организация. Плюс сама вакцина такая таинственная, очень интересная.

Так мы попали в клинические испытания. Приехали, подписали документы, сдали скрининг и через 2–3 дня нам поставили уколы. Дальше обычные визиты в рамках испытаний, мы ходили, сдавали всё, были очень аккуратны. Но тут мой муж заболел — после второй вакцинации и перед контрольным скринингом на 42-й день. Мы много раз звонили нашему врачу-куратору, предупреждали, советовались с ним, что говорить, какие ему препараты принимать. И вроде врач был предупрежден, что муж не придет на 42-й день.

У мужа стоял диагноз ОРВИ, мазок на коронавирус — отрицательный. То есть просто из-за ОРВИ у него перенесся визит, который должен был состояться на 42-й день. Я съездила на 42-й день по плану, а он поехал туда через 1,5 недели. Когда он приехал, ему сказали, что он исключен из испытания по причине неявки на 42-й день. Мы предупреждали несколько раз, но получилось так, что никому это не интересно, идут формальности: не явился — до свидания. Нас это очень удивило.

Мы пошли искать у себя антитела. Муж сдал анализы в пяти лабораториях, я — в четырех, на разные дни. Начиная с 33– 35-го дня после прививки, получали нули. Сдавали обычный поствакцинальный анализ, как после «Спутника». Мы понимали, что есть теоретическая вероятность, что у нас плацебо, потому что по протоколу у 25% стоит плацебо. Но там получалась вероятность, что у нас обоих вакцина выходила около 56%, а вероятность, что у обоих плацебо — 6–7%. Мы не могли поверить, что у нас обоих плацебо.

Я начала активно искать информацию, почему у нас нули. В какой-то момент наткнулась на первое открытое письмо и нашла группу в Telegram. Там я увидела, что еще около 100 человек недоумевают — у всех нули. Потом Роспотребнадзор объявляет, что мы не тем тестом проверяем антитела. Окей, поехали, сдали спецтест. Тогда выяснилось, что у меня все-таки ноль, а у мужа положительный анализ, вроде 1:100 — якобы у него есть антитела к антигенам вакцины. Сама эта формулировка настораживает: получается, они показывают не антитела к коронавирусу, а антитела к антигенам вакцины, то есть они ищут следы вакцины в организме. Пришлось со всем этим разбираться, хотя мы далеко не биологи.

Потом организовали этот эксперимент, когда отправляли плазму в Новосибирск, к профессору Чепурнову. Муж сдавал кровь, у него нейтрализация отсутствует. Всё это накопилось, я тоже вышла из исследования, потому что хотелось какой-то внятной информации, защиты.

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