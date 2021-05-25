В Новосибирскую область поступила первая партия третьей вакцины от коронавируса — «КовиВак» от центра Чумакова

В региональном Министерстве здравоохранения решили, что первую партию вакцины распределят во все медицинские организации Новосибирской области, где действуют пункты вакцинации (всего их 95) в зависимости от количества прикрепленного населения.

«КовиВак» — третья вакцина, разработанная в России и разрешенная к применению. В ее разработке использована классическая методика: препарат содержит деактивированный вирус, а не его фрагменты, как в двух других российских вакцинах. Хранится препарат при температуре +2... +8 градусов Цельсия. Разница между двумя прививками составляет 14 дней . Вакцинация «КовиВаком» разрешена людям от 18 до 60 лет .

Поставить прививку в НСО можно во всех взрослых поликлиниках Новосибирска, а также во всех районах и городских округах Новосибирской области. Четыре мобильных пункта работают в торговых центрах Новосибирска — в «Сан-Сити», «Эдеме», «МЕГЕ» и «Реке». Также действуют 87 выездных прививочных бригад, которые вакцинируют трудовые коллективы на рабочем месте и маломобильных граждан на дому.

