В Новосибирскую область поступила первая партия третьей вакцины от коронавируса — «КовиВак» от центра Чумакова

Вакцина «КовиВак» от центра Чумакова пришла в Новосибирск
Первая партия новой вакцины «КовиВак» поступила в Новосибирскую область, сообщает пресс-служба регионального правительства. Партия состоит из 3900 комплектов вакцины. Ее разработали специалисты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им.
В настоящий момент в Новосибирскую область суммарно поступило
В региональном Министерстве здравоохранения решили, что первую партию вакцины распределят во все медицинские организации Новосибирской области, где действуют пункты вакцинации (всего их 95) в зависимости от количества прикрепленного населения.
«КовиВак» — третья вакцина, разработанная в России и разрешенная к применению. В ее разработке использована классическая методика: препарат содержит деактивированный вирус, а не его фрагменты, как в двух других российских вакцинах. Хранится препарат при температуре
Поставить прививку в НСО можно во всех взрослых поликлиниках Новосибирска, а также во всех районах и городских округах Новосибирской области. Четыре мобильных пункта работают в торговых центрах Новосибирска — в «Сан-Сити», «Эдеме», «МЕГЕ» и «Реке». Также действуют 87 выездных прививочных бригад, которые вакцинируют трудовые коллективы на рабочем месте и маломобильных граждан на дому.
Также мы публиковали честные истории людей, которые поставили себе вакцину «Спутник V» от «Вектора». Они рассказали, что им пришлось пережить и что вызвало вопросы.