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В Новосибирскую область поступила первая партия третьей вакцины от коронавируса — «КовиВак» от центра Чумакова

Как и «Спутник V», эту вакцину разработали в Москве

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«КовиВак» — третья вакцина, разработанная в России и разрешенная к применению

«КовиВак» — третья вакцина, разработанная в России и разрешенная к применению

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Вакцина «КовиВак» от центра Чумакова пришла в Новосибирск

Первая партия новой вакцины «КовиВак» поступила в Новосибирскую область, сообщает пресс-служба регионального правительства. Партия состоит из 3900 комплектов вакцины. Ее разработали специалисты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.

В настоящий момент в Новосибирскую область суммарно поступило 353 613 доз препаратов «ГамКовидВак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». По состоянию на 25 мая однократно привились 290 097 жителей региона. 213 160 человек поставили все две прививки.

В региональном Министерстве здравоохранения решили, что первую партию вакцины распределят во все медицинские организации Новосибирской области, где действуют пункты вакцинации (всего их 95) в зависимости от количества прикрепленного населения.

«КовиВак» — третья вакцина, разработанная в России и разрешенная к применению. В ее разработке использована классическая методика: препарат содержит деактивированный вирус, а не его фрагменты, как в двух других российских вакцинах. Хранится препарат при температуре +2... +8 градусов Цельсия. Разница между двумя прививками составляет 14 дней. Вакцинация «КовиВаком» разрешена людям от 18 до 60 лет.

Поставить прививку в НСО можно во всех взрослых поликлиниках Новосибирска, а также во всех районах и городских округах Новосибирской области. Четыре мобильных пункта работают в торговых центрах Новосибирска — в «Сан-Сити», «Эдеме», «МЕГЕ» и «Реке». Также действуют 87 выездных прививочных бригад, которые вакцинируют трудовые коллективы на рабочем месте и маломобильных граждан на дому.

Также мы публиковали честные истории людей, которые поставили себе вакцину «Спутник V» от «Вектора». Они рассказали, что им пришлось пережить и что вызвало вопросы.

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вакцина от COVID-19«КовиВак»
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