«Я задыхаюсь». Почему пациенты больниц жалуются на нехватку кислорода и почему Минздрав это опровергает

Зачем пациентам с коронавирусом нужен кислород? Covid-19 поражает легкие. У людей с таким диагнозом часто падает сатурация (уровень насыщения кислородом крови) и развивается дыхательная недостаточность. Хорошей сатурацией считается уровень 95–100%, при более низких показателях пациентам требуется дополнительная кислородная поддержка. Иначе самостоятельно им очень сложно дышать: появляется сильная одышка, тяжело делать вдохи и выдохи. Чем сильнее падает сатурация, тем более опасным становится состояние человека.

История № 1

61-летняя жительница Бердска Татьяна Иванова сначала неделю лечилась самостоятельно дома. Врача не вызывала — надеялась, что организм справится с болезнью.



— Все эти дни у мамы была температура 39, которая сбивалась только на пару часов набором жаропонижающих. Я просил ее каждый день измерять сатурацию пульсоксиметром, чтобы держать ситуацию под контролем, — рассказывает Антон Иванов.