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Под окнами Искитимской ЦГБ нашли мертвого пациента. Есть две версии, что с ним случилось

Сейчас в смерти мужчины разбираются следователи

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Ранее мы уже писали о подобных случаях, когда пациенты ковидариев выпадали из окна

Ранее мы уже писали о подобных случаях, когда пациенты ковидариев выпадали из окна

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Возле окон искитимской больницы нашли мертвого пациента

Правоохранительные органы проводят проверку из-за смерти пациента Искитимской центральной городской больницы. По одной версии, он совершил самоубийство. По другой, ему стало плохо из-за нехватки кислорода — мужчина лечился от коронавирусной инфекции.

Тело мужчины нашли 12 июля около 20:00 под окнами больницы. Предположительно, он выпал из окна реанимации, находящейся на шестом этаже.

— Санитарки рассказывают, что для пополнения запасов кислорода всем пациентам реанимации якобы на 15 минут отключили кислород. Мужчина не выдержал длительного кислородного голодания. Окно в реанимации было открыто, хотя по инструкции должно быть закрыто, — рассказывает один из сотрудников искитимской больницы.

Связаться с главврачом искитимской больницы не удалось — его телефон недоступен. Издание «Весь Искитим» передало его слова так: «Работают сотрудники полиции, опрашивают медиков. Я стал очевидцем происшествия, как раз принимали кислород на улице».

В СК РФ по Новосибирской области журналисту НГС подтвердили смерть пациента в больнице и добавили, что причины и обстоятельства устанавливают правоохранительные органы. В Минздраве региона добавили, что отключения кислорода в реанимации искитимской больницы не было.

Кроме того, Министерство здравоохранения Новосибирской области сделало заявление с опровержением информации, опубликованной в СМИ и социальных сетях в связи со смертью пациента.

— Информация, распространяемая в социальных сетях и некоторых СМИ о том, что пациент Искитимской ЦГБ, который «находился на искусственной вентиляции легких», покончил с собой, поскольку «не выдержал длительного кислородного голодания», а также о том, что в этот день «для пополнения запасов кислорода всем пациентам реанимации на 15 минут отключили кислород», не соответствует действительности, — сообщает Минздрав.

Также ведомство цитирует слова главного врача Искитимской ЦГБ Алексея Кайгородова.

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— Пациент отделения интенсивной терапии не был интубирован и не был подключен к аппарату ИВЛ. Кислород в отделение реанимации и интенсивной терапии подавался бесперебойно, никаких отключений не производилось, — говорит врач.

В конце июня мы писали о том, что из окна другого ковидного госпиталя в Новосибирске тоже выпал пациент.

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СКсмертькоронавирускоронавирус в Новосибирске
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