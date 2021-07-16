Под окнами Искитимской ЦГБ нашли мертвого пациента. Есть две версии, что с ним случилось

Возле окон искитимской больницы нашли мертвого пациента
Правоохранительные органы проводят проверку из-за смерти пациента Искитимской центральной городской больницы. По одной версии, он совершил самоубийство. По другой, ему стало плохо из-за нехватки кислорода — мужчина лечился от коронавирусной инфекции.
Тело мужчины нашли
— Санитарки рассказывают, что для пополнения запасов кислорода всем пациентам реанимации якобы на
Связаться с главврачом искитимской больницы не удалось — его телефон недоступен. Издание «Весь Искитим» передало его слова так: «Работают сотрудники полиции, опрашивают медиков. Я стал очевидцем происшествия, как раз принимали кислород на улице».
В СК РФ по Новосибирской области журналисту НГС подтвердили смерть пациента в больнице и добавили, что причины и обстоятельства устанавливают правоохранительные органы. В Минздраве региона добавили, что отключения кислорода в реанимации искитимской больницы не было.
Кроме того, Министерство здравоохранения Новосибирской области сделало заявление с опровержением информации, опубликованной в СМИ и социальных сетях в связи со смертью пациента.
— Информация, распространяемая в социальных сетях и некоторых СМИ о том, что пациент Искитимской ЦГБ, который «находился на искусственной вентиляции легких», покончил с собой, поскольку «не выдержал длительного кислородного голодания», а также о том, что в этот день «для пополнения запасов кислорода всем пациентам реанимации на
Также ведомство цитирует слова главного врача Искитимской ЦГБ Алексея Кайгородова.
— Пациент отделения интенсивной терапии не был интубирован и не был подключен к аппарату ИВЛ. Кислород в отделение реанимации и интенсивной терапии подавался бесперебойно, никаких отключений не производилось, — говорит врач.
В конце июня мы писали о том, что из окна другого ковидного госпиталя в Новосибирске тоже выпал пациент.