Под окнами Искитимской ЦГБ нашли мертвого пациента. Есть две версии, что с ним случилось

Правоохранительные органы проводят проверку из-за смерти пациента Искитимской центральной городской больницы. По одной версии, он совершил самоубийство. По другой, ему стало плохо из-за нехватки кислорода — мужчина лечился от коронавирусной инфекции.

Тело мужчины нашли 12 июля около 20:00 под окнами больницы. Предположительно, он выпал из окна реанимации, находящейся на шестом этаже.