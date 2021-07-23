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В больницу Бердска нагрянули с проверкой после жалобы сына одной из пациенток

Мужчина за свои деньги покупал дорогой кислород своей маме, заболевшей ковидом. Сейчас она в реанимации

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Так в ковидных больницах выглядят системы с поточным кислородом, подающимся над кроватью

Так в ковидных больницах выглядят системы с поточным кислородом, подающимся над кроватью

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Глава новосибирского Росздравнадзора рассказала о проверке инфекционного госпиталя бердской больницы, который фигурировал в проблемной статье НГС о нехватке кислорода в ковидных госпиталях.

— Мы начали проверку ГБУЗ НСО «Бердская ЦГБ» по тем поводам, о которых писали в прессе в части стационарного лечения пациентки. Будут проверены все указанные проблемные вопросы: и необеспечение контроля со стороны медицинского персонала по нескольку дней, и непредоставление медицинского кислорода, своевременной лекарственной терапии. Результаты проверки мы доведем до Минздрава Новосибирской области, а также будем принимать меры реагирования в соответствии со своими полномочиями. Нами обеспечивается объективная комиссионная проверка с привлечением экспертов, — сообщила НГС руководитель территориального Росздравнадзора в Новосибирской области Елена Хрусталева.

Поводом для проверки стала жалоба сына 61-летней жительницы Бердска Татьяны Ивановой. По словам мужчины, он сам покупал баллоны с кислородом своей маме — при этом баллончика стоимостью 600–800 рублей хватало всего на 20 минут.

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— Сатурация временами падала до 75. Медики подходили, измеряли сатурацию, предлагали лечь на живот, и говорили, что кислорода нет, на всех не хватает. Со мной связался мужчина, у которого там лежит жена, у нее тяжелее состояние. И даже самым тяжелым на два часа дают подышать кислородом, потому что он ходит по палатам: один концентратор на 5–8 человек. Мне не только за маму страшно и обидно, но и за других людей, которые задыхаются. Концентраторы стоят не таких великих денег, а их не хватает в больницах. Я бегом побежал в аптеку и купил два баллона кислорода, отвез. Заказал еще, — рассказывал Антон Иванов журналисту НГС.

Ранее мы писали о том, что сейчас происходит в ковидных больницах Новосибирска — почитайте откровения врачей.

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Росздравнадзоркоронавирускоронавирус в НовосибирскеЕлена Хрусталева
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