В больницу Бердска нагрянули с проверкой после жалобы сына одной из пациенток

Глава новосибирского Росздравнадзора рассказала о проверке инфекционного госпиталя бердской больницы, который фигурировал в проблемной статье НГС о нехватке кислорода в ковидных госпиталях.



— Мы начали проверку ГБУЗ НСО «Бердская ЦГБ» по тем поводам, о которых писали в прессе в части стационарного лечения пациентки. Будут проверены все указанные проблемные вопросы: и необеспечение контроля со стороны медицинского персонала по нескольку дней, и непредоставление медицинского кислорода, своевременной лекарственной терапии. Результаты проверки мы доведем до Минздрава Новосибирской области, а также будем принимать меры реагирования в соответствии со своими полномочиями. Нами обеспечивается объективная комиссионная проверка с привлечением экспертов, — сообщила НГС руководитель территориального Росздравнадзора в Новосибирской области Елена Хрусталева.