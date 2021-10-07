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В Новосибирской области нужно привить 270 тысяч человек из сферы услуг

По словам министра здравоохранения региона, темпы вакцинации недостаточные

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Сейчас в Новосибирской области полный курс вакцинации прошли более 700 тысяч человек

Сейчас в Новосибирской области полный курс вакцинации прошли более 700 тысяч человек

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В Новосибирской области могут ввести обязательную вакцинацию для работников сферы услуг. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Всего в регионе сейчас первым компонентом привито 757 699 человек, двумя — 712 507. При этом работники сферы услуг остаются самой низкой категорией привитых, сказал Хальзов:

— Учитывая ту негативную тенденцию, которая есть на всей территории Российской Федерации, и недостаточные темпы вакцинации, мы прорабатываем введение обязательной вакцинации определенных групп населения. В первую очередь это будет касаться сферы услуг. Это самая низкая категория, нам необходимо привить дополнительно 270 тысяч человек, в том числе дорожный транспорт, — сказал министр.

При этом вчера в ТРЦ «Аура» закрыли пункт вакцинации. Решение приняли в связи с «низкой востребованностью» пункта.

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вакцинамедицинакоронавирус в Новосибирске
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