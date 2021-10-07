В Новосибирской области нужно привить 270 тысяч человек из сферы услуг

В Новосибирской области могут ввести обязательную вакцинацию для работников сферы услуг. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
Всего в регионе сейчас первым компонентом привито
— Учитывая ту негативную тенденцию, которая есть на всей территории Российской Федерации, и недостаточные темпы вакцинации, мы прорабатываем введение обязательной вакцинации определенных групп населения. В первую очередь это будет касаться сферы услуг. Это самая низкая категория, нам необходимо привить дополнительно 270 тысяч человек, в том числе дорожный транспорт, — сказал министр.
При этом вчера в ТРЦ «Аура» закрыли пункт вакцинации. Решение приняли в связи с «низкой востребованностью» пункта.