В Новосибирске закрывается пункт вакцинации от коронавируса в ТРЦ «Аура»

В Новосибирске прекращает свою работу мобильный пункт вакцинации от ковида в ТРЦ «Аура». Пациентов не будут принимать с 9 октября.
— Работа пункта вакцинации продлевается до 8 октября. С 9 октября работа мобильного пункта вакцинации будет приостановлена. По вопросам вакцинации, ревакцинации, а также получения документального подтверждения проведенной вакцинации гости ТРЦ «Аура» могут обратиться в ГАУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника
Причину закрытия пункта в ТРЦ не уточнили. Редакция обратилась за комментариями в Министерство здравоохранения Новосибирской области и в пресс-службу ТРЦ «Аура».
Вчера мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что установки Роспотребнадзора, озвученные накануне главой ведомства Анной Поповой, могут привести к отмене массовых мероприятий в городе. О растущей заболеваемости коронавирусом стало известно в начале недели на оперативном совещании при губернаторе Новосибирской области.
В конце сентября было принято решение о продлении режима повышенной готовности из-за ковида. Он будет действовать до 30 ноября.