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В Новосибирске закрывается пункт вакцинации от коронавируса в ТРЦ «Аура»

Он будет работать только до конца этой рабочей недели

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О причине закрытия в ТРЦ не рассказали

О причине закрытия в ТРЦ не рассказали

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В Новосибирске прекращает свою работу мобильный пункт вакцинации от ковида в ТРЦ «Аура». Пациентов не будут принимать с 9 октября.

— Работа пункта вакцинации продлевается до 8 октября. С 9 октября работа мобильного пункта вакцинации будет приостановлена. По вопросам вакцинации, ревакцинации, а также получения документального подтверждения проведенной вакцинации гости ТРЦ «Аура» могут обратиться в ГАУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 1», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ТРЦ «Аура».

Причину закрытия пункта в ТРЦ не уточнили. Редакция обратилась за комментариями в Министерство здравоохранения Новосибирской области и в пресс-службу ТРЦ «Аура».

СЮЖЕТ

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Вчера мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что установки Роспотребнадзора, озвученные накануне главой ведомства Анной Поповой, могут привести к отмене массовых мероприятий в городе. О растущей заболеваемости коронавирусом стало известно в начале недели на оперативном совещании при губернаторе Новосибирской области.

В конце сентября было принято решение о продлении режима повышенной готовности из-за ковида. Он будет действовать до 30 ноября.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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