«Фактически это означает отмену всех мероприятий»: мэр Новосибирска — об ограничениях Роспотребнадзора

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что установки Роспотребнадзора, озвученные накануне главой ведомства Анной Поповой, могут привести к отмене массовых мероприятий в городе.

— Пока не изменили режим наполняемости залов — он по-прежнему 50. Кроме того, прозвучавшие вчера от Поповой установки — никаких массовых мероприятий с участием более 3 тысяч человек. А фактически это означает отмену всех мероприятий, которые у нас могли бы проводиться, — добавил мэр.

Накануне на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 Анна Попова делала доклад обо всех предпринимаемых противоэпидемиологических мерах. В том числе упомянула и об ограничениях для проведения массовых мероприятий.

