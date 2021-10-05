«Фактически это означает отмену всех мероприятий»: мэр Новосибирска — об ограничениях Роспотребнадзора

Мэр Новосибирска ожидает отмену массовых мероприятий в городе
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что установки Роспотребнадзора, озвученные накануне главой ведомства Анной Поповой, могут привести к отмене массовых мероприятий в городе.
— Пока не изменили режим наполняемости залов — он по-прежнему 50. Кроме того, прозвучавшие вчера от Поповой установки — никаких массовых мероприятий с участием более 3 тысяч человек. А фактически это означает отмену всех мероприятий, которые у нас могли бы проводиться, — добавил мэр.
Накануне на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 Анна Попова делала доклад обо всех предпринимаемых противоэпидемиологических мерах. В том числе упомянула и об ограничениях для проведения массовых мероприятий.
— По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране, проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача, в зависимости от тенденции эпидпроцесса, — заявила она. — Сегодня количество субъектов, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3000 человек — у нас такого субъекта нет ни одного, и от 1000 до 3000 — всего в двух субъектах.
На самом деле такие правила действуют уже несколько месяцев. Они установлены постановлением главного государственного санитарного врача России от 07.07.2021
— В настоящее время решение о возможности проведения массовых мероприятий принимается главами регионов совместно с главными санитарными врачами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию, — объяснили в ведомстве.
Также мэр добавил, что в городе растет заболеваемость коронавирусом, при этом низкие темпы вакцинации в сфере торговли. Также сейчас запрещены все массовые мероприятия.
— У нас наблюдается рост заболеваемости. Сезонный это рост или волна пришла — рассуждать не готов. Но внимание этому будет уделено. Требования к масочному режиму будут ужесточаться, — рассказал Анатолий Локоть. — Идет разговор и о вакцинации. Хорошие показатели в бюджетной сфере, в образовании, но что касается сферы торговли — ситуация неудовлетворительная. Перегибать палку не надо, но обратить внимание всех собственников на это нужно, на этот дисбаланс. Потому что дальше идет речь об увеличении коечного фонда, переводе больниц, и надо быть готовыми всем социальным службам.
Анатолий Локоть не исключил возможность повторения предыдущей волны коронавируса.
О растущей заболеваемости коронавирусом стало известно вчера на оперативном совещании при губернаторе Новосибирской области.
На прошлой неделе было принято решение о продлении режима повышенной готовности из-за ковида. Он будет действовать до 30 ноября.