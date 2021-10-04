В Новосибирской области вторую неделю растет заболеваемость коронавирусом

В Новосибирской области заболеваемость коронавирусом растет, как и ОРВИ. Об этом сегодня стало известно на оперативном совещании при губернаторе.
— На протяжении двух недель наблюдаем рост по выявляемости коронавирусной инфекции. Ситуация остается сложной и напряженной. Общая тенденция к нарастанию случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Третью неделю коэффициент распространения больше 1. Это признак неблагополучия и напряженной ситуации в области, — сообщил глава управления Роспотребнадзора региона Александр Щербатов.
Проблемы в регионе не только с коронавирусом.
— Идет сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Превышение эпидпорога на протяжении четырех недель. Оно незначительное, но наблюдается, и эпидпроцесс нарастает, — добавил Александр Щербатов.
На прошлой неделе было принято решение о продлении режима повышенной готовности из-за ковида. Он будет действовать до 30 ноября.
В некоторых регионах России уже начали переводить школьников среднего звена на дистанционное обучение. Например, школьников Оренбурга и Уфы отправили на дистант. Накануне Минобр Башкирии разослал школам в муниципалитетах письмо, в котором указывается, что