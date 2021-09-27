«Очевидно, 4-я волна будет»: режим повышенной готовности продлят в Новосибирске

В Новосибирске продлят режим повышенной готовности из-за ковида
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил Минздраву подготовить документы о продлении режима повышенной готовности. Поручение он озвучил на оперативном совещании в правительстве сегодня, 27 сентября.
Идею продления режима предложил глава управления Роспотребнадзора региона Александр Щербатов. Он отметил «сложную ситуацию» с ОРВИ и необходимость профилактических мероприятий:
— Необходимо проводить профилактические мероприятия. Предлагаю рассмотреть вопрос о продлении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области. Ситуация сложная, нестабильная, — сказал Щербатов.
— Поддерживаю. Ситуация не предполагает нашего ослабления. Очевидно, 4-я волна будет в каком-то виде, поэтому расслабляться нельзя. Просьба Минздраву подготовить соответствующие документы для правительства, — ответил Травников.
В некоторых регионах России уже начали переводить школьников среднего звена на дистанционное обучение. Например, школьников Оренбурга и Уфы отправили на дистант. Накануне Минобр Башкирии разослал школам в муниципалитетах письмо, в котором указывается, что 5–8-е и 10-е классы решено перевести на дистанционное обучение с 22–23 сентября. НГС узнал, будут ли в Новосибирской области переводить школьников на дистант.