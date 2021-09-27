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«Очевидно, 4-я волна будет»: режим повышенной готовности продлят в Новосибирске

Травников поручил подготовить соответствующие документы

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В прошлый раз режим продлевали до 30 сентября

В прошлый раз режим продлевали до 30 сентября

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В Новосибирске продлят режим повышенной готовности из-за ковида

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил Минздраву подготовить документы о продлении режима повышенной готовности. Поручение он озвучил на оперативном совещании в правительстве сегодня, 27 сентября.

Идею продления режима предложил глава управления Роспотребнадзора региона Александр Щербатов. Он отметил «сложную ситуацию» с ОРВИ и необходимость профилактических мероприятий:

— Необходимо проводить профилактические мероприятия. Предлагаю рассмотреть вопрос о продлении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области. Ситуация сложная, нестабильная, — сказал Щербатов.

— Поддерживаю. Ситуация не предполагает нашего ослабления. Очевидно, 4-я волна будет в каком-то виде, поэтому расслабляться нельзя. Просьба Минздраву подготовить соответствующие документы для правительства, — ответил Травников.

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коронавирус в Новосибирскековид
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