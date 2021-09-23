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В регионах школьников начали переводить на дистант. Коснется ли это Новосибирскую область?

Решение об удаленном способе обучения принимают по рекомендации санитарного врача

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В ряде регионов начали переводить школьников на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ и ковида

В ряде регионов начали переводить школьников на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ и ковида

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Новосибирский Минобр рассказал об условиях перевода школьников на дистант

В некоторых регионах России начали переводить школьников среднего звена на дистанционное обучение. Например, школьников Оренбурга и Уфы отправили на дистант. Накануне Минобр Башкирии разослал школам в муниципалитетах письмо, в котором указывается, что 5–8-е и 10-е классы решено перевести на дистанционное обучение с 22–23 сентября. НГС спросил у министра образования НСО Сергея Федорчука, будут ли в Новосибирской области переводить школьников на дистант.

— Я про наш регион пока ничего не могу сказать. Мы пока не собираемся этого делать. Если будет расти заболеваемость, если будет необходимо решение санитарного врача НСО, тогда будем об этом думать и принимать решение, — рассказал корреспонденту НГС министр образования НСО Сергей Федорчук.

В начале недели министр сообщил, что в регионе на дистант из-за коронавируса перевели детей в 56 школах.

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COVID-19дистанционное образованиешкола
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