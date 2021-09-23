В регионах школьников начали переводить на дистант. Коснется ли это Новосибирскую область?

Новосибирский Минобр рассказал об условиях перевода школьников на дистант
В некоторых регионах России начали переводить школьников среднего звена на дистанционное обучение. Например, школьников Оренбурга и Уфы отправили на дистант. Накануне Минобр Башкирии разослал школам в муниципалитетах письмо, в котором указывается, что
— Я про наш регион пока ничего не могу сказать. Мы пока не собираемся этого делать. Если будет расти заболеваемость, если будет необходимо решение санитарного врача НСО, тогда будем об этом думать и принимать решение, — рассказал корреспонденту НГС министр образования НСО Сергей Федорчук.
В начале недели министр сообщил, что в регионе на дистант из-за коронавируса перевели детей в 56 школах.