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В 56 школах Новосибирской области детей перевели на дистант из-за коронавируса

Один детский сад закрыли полностью

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В школах НСО ковидом заболели 82 человека — это дети и взрослые

В школах НСО ковидом заболели 82 человека — это дети и взрослые

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Власти Новосибирской области назвали число заболевших ковидом в школах

В Новосибирской области из-за коронавируса на дистанционное обучение перевели 80 классов.

— На 19 сентября по ковиду 82 заболевших, в том числе 78 детей и 4 взрослых в 58 школах. 80 классов переведены на дистант в 56 школах. В дошкольных организациях 37 детей и 3 работников, 31 группа на карантине, — рассказал сегодня, 20 сентября, министр образования НСО Сергей Федорчук во время оперативного совещания в правительстве региона.

Он уточнил, что в учреждениях среднего профессионального образования заболели 35 студентов и 7 работников. Из-за ОРВИ полностью закрыли один детский сад и 65 классов в пяти школах. Частично закрыты по 4 детских сада и школы.

— По ОРВИ мы видим увеличение по сравнению с прошлой неделей на 46,2%. Среди них почти 60% — детское население, — сообщила заместитель министра здравоохранения НСО Елена Аксенова.

Ранее НГС писал о том, при каком количестве заболевших могут закрыть на карантин класс. Читайте об этом в нашем материале.

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