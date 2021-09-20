В 56 школах Новосибирской области детей перевели на дистант из-за коронавируса

Власти Новосибирской области назвали число заболевших ковидом в школах
В Новосибирской области из-за коронавируса на дистанционное обучение перевели 80 классов.
— На 19 сентября по ковиду 82 заболевших, в том числе 78 детей и 4 взрослых в 58 школах. 80 классов переведены на дистант в 56 школах. В дошкольных организациях 37 детей и 3 работников, 31 группа на карантине, — рассказал сегодня, 20 сентября, министр образования НСО Сергей Федорчук во время оперативного совещания в правительстве региона.
Он уточнил, что в учреждениях среднего профессионального образования заболели 35 студентов и 7 работников. Из-за ОРВИ полностью закрыли один детский сад и 65 классов в пяти школах. Частично закрыты по 4 детских сада и школы.
— По ОРВИ мы видим увеличение по сравнению с прошлой неделей на 46,2%. Среди них почти 60% — детское население, — сообщила заместитель министра здравоохранения НСО Елена Аксенова.
Ранее НГС писал о том, при каком количестве заболевших могут закрыть на карантин класс. Читайте об этом в нашем материале.