В 56 школах Новосибирской области детей перевели на дистант из-за коронавируса

В Новосибирской области из-за коронавируса на дистанционное обучение перевели 80 классов.

— На 19 сентября по ковиду 82 заболевших, в том числе 78 детей и 4 взрослых в 58 школах. 80 классов переведены на дистант в 56 школах. В дошкольных организациях 37 детей и 3 работников, 31 группа на карантине, — рассказал сегодня, 20 сентября, министр образования НСО Сергей Федорчук во время оперативного совещания в правительстве региона.

Он уточнил, что в учреждениях среднего профессионального образования заболели 35 студентов и 7 работников. Из-за ОРВИ полностью закрыли один детский сад и 65 классов в пяти школах. Частично закрыты по 4 детских сада и школы.