Сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что крупные мероприятия по всей стране запрещены из-за пандемии. Значит ли это, что правительство вводит новые ограничения? И почему они понадобились именно сейчас, ведь буквально на днях вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что локдаун вводить не будут? Разбираемся.



Что произошло?

На заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 Анна Попова делала доклад обо всех предпринимаемых противоэпидемических мерах. В том числе упомянула и об ограничениях для проведения массовых мероприятий.

