Сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что крупные мероприятия по всей стране запрещены из-за пандемии. Значит ли это, что правительство вводит новые ограничения? И почему они понадобились именно сейчас, ведь буквально на днях вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что локдаун вводить не будут? Разбираемся.
Что произошло?
На заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 Анна Попова делала доклад обо всех предпринимаемых противоэпидемических мерах. В том числе упомянула и об ограничениях для проведения массовых мероприятий.
— По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране, проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача, в зависимости от тенденции эпидпроцесса, — заявила она. — Сегодня количество субъектов, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3000 человек, — у нас такого субъекта нет ни одного, и от 1000 до 3000 — всего в двух субъектах.
Это новое постановление?
Нет, на самом деле такие правила действуют уже несколько месяцев. Они установлены постановлением главного государственного санитарного врача России от 07.07.2021 № 18. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось.
— В настоящее время решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов совместно с главными санитарными врачами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию, — объяснили в ведомстве.
Но я знаю о мероприятии, которое было совсем недавно!
Ситуация с заболеваемостью сейчас постоянно меняется. В регионе могут разрешить проведение мероприятий, а через неделю запретить. Для того, чтобы принять решение, власти оценивают три показателя: коэффициент распространения инфекции (среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции), темп прироста заболеваемости за неделю и охват населения тестированием. Чтобы проводить массовое мероприятие от тысячи до трех тысяч участников, нужно чтобы первый показатель был менее или равен 0,8, второй — не более 5%. Тестов должно быть сделано не менее 200 на 100 тысяч населения. По данным телеграм-канала «Readovka», все регионы в РФ сейчас имеют коэффициент распространения коронавирусной инфекции больше, чем 0,8. Наиболее близкие регионы к этому показателю — Сахалин и Калмыкия.
Еще один вариант — мероприятия, организованные как свободные от ковидной инфекции.
— Это отдельные случаи, они идут по специальным правилам, которые неукоснительно соблюдаются, — сказала Попова.
Уточнять правила она не стала, но вероятно речь идет о мероприятиях, участие в которых предполагает наличие отрицательного теста на коронавирус или сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании.
Почему об этом заговорили именно сейчас?
По просьбе премьер-министра. На прошлом заседании координационного совета Михаил Мишустин попросил Анну Попову проанализировать уровень мер, которые принимаются в субъектах Российской Федерации для борьбы с коронавирусом. Она подготовила доклад и сегодня с ним выступила, доложив о сложившейся ситуации.
— Она в самом деле крайне напряженная, — признала глава Роспотребнадзора. — Данные за прошедшую, 39-ю неделю: рост еще на 14%. Напомню, предыдущие четыре недели: 36-я — минус 1%, 37-я — плюс 7%, 38-я — плюс 9%. И вот теперь за прошедшую неделю — плюс 14%. То есть растем достаточно быстро.
Она отметила, что в 12 регионах рост заболеваемости идет еще быстрее — на 20% и больше.
По данным на 4 октября, в России выявлено 7 612 317 случаев коронавирусной инфекции (+25 781 случай за сутки). Умерли 883 человека (общее число — 210 801 человек), выписаны 14 526 человек (общее число 6 740 491).