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Минздрав НСО и ТРЦ «Аура» назвали причину закрытия пункта вакцинации от коронавируса

Он перестал быть востребованным у людей

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Новосибирцы перестали массово вакцинироваться в «Ауре»

Новосибирцы перестали массово вакцинироваться в «Ауре»

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Стала известна причина закрытия пункта вакцинации от ковида в ТРЦ «Аура»

В Новосибирске решили закрыть мобильный пункт вакцинации от ковида из-за невостребованности, сообщили корреспонденту НГС в Министерстве здравоохранения Новосибирской области. В ТРЦ «Аура» подтвердили информацию о том, что его закрывают по инициативе ведомства.

— В связи с низкой востребованностью данного пункта было принято решение о приостановке его работы с 9 октября. В этом пункте в сентябре ежедневно вакцинировали менее 10 человек при плановой мощности до 300 человек в день, — ответили на запрос редакции в ведомстве.

Прививку еще можно будет сделать до 8 октября.

— С 9 октября работа мобильного пункта вакцинации будет приостановлена. По вопросам вакцинации, ревакцинации, а также получения документального подтверждения проведенной вакцинации гости ТРЦ «Аура» могут обратиться в ГАУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 1», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ТРЦ «Аура».

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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