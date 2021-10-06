Минздрав НСО и ТРЦ «Аура» назвали причину закрытия пункта вакцинации от коронавируса

Стала известна причина закрытия пункта вакцинации от ковида в ТРЦ «Аура»
В Новосибирске решили закрыть мобильный пункт вакцинации от ковида из-за невостребованности, сообщили корреспонденту НГС в Министерстве здравоохранения Новосибирской области. В ТРЦ «Аура» подтвердили информацию о том, что его закрывают по инициативе ведомства.
— В связи с низкой востребованностью данного пункта было принято решение о приостановке его работы с
Прививку еще можно будет сделать до
— С 9 октября работа мобильного пункта вакцинации будет приостановлена. По вопросам вакцинации, ревакцинации, а также получения документального подтверждения проведенной вакцинации гости ТРЦ «Аура» могут обратиться в ГАУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника
Сегодня стало известно, что две больницы в Новосибирске готовы к перепрофилированию в ковидарии при увеличении заболеваемости на этой неделе.
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