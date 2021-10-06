Минздрав НСО и ТРЦ «Аура» назвали причину закрытия пункта вакцинации от коронавируса

В Новосибирске решили закрыть мобильный пункт вакцинации от ковида из-за невостребованности, сообщили корреспонденту НГС в Министерстве здравоохранения Новосибирской области. В ТРЦ «Аура» подтвердили информацию о том, что его закрывают по инициативе ведомства.

— В связи с низкой востребованностью данного пункта было принято решение о приостановке его работы с 9 октября . В этом пункте в сентябре ежедневно вакцинировали менее 10 человек при плановой мощности до 300 человек в день, — ответили на запрос редакции в ведомстве.