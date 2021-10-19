В Новосибирск привезли госпиталь-трансформер — если число больных резко возрастет, его развернут за 6 часов

Новосибирская область купила многоцелевой мобильный медицинский стационар за 12 миллионов. Этот мобильный комплекс может использоваться и в пандемию для пациентов с коронавирусом или с подозрением на него — в нем можно организовать приемное отделение и поместить пациентов, разделив его на красные, желтые и зеленые зоны.

— Многофункциональный медицинский модульный комплекс по заказу министерства здравоохранения региона закупил центр «Резерв» (подведомственный Минздраву) для центра медицины катастроф на деньги областного бюджета, — уточнили в пресс-службе Минздрава.