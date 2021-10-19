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В Новосибирск привезли госпиталь-трансформер — если число больных резко возрастет, его развернут за 6 часов

Фоторепортаж из комплекса, который может работать при температуре от -50 до +50 градусов

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Это только часть госпиталя-трансформера, которую установили для показа

Это только часть госпиталя-трансформера, которую установили для показа

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НСО купила за 12 миллионов госпиталь-трансформер для ковидных пациентов

Новосибирская область купила многоцелевой мобильный медицинский стационар за 12 миллионов. Этот мобильный комплекс может использоваться и в пандемию для пациентов с коронавирусом или с подозрением на него — в нем можно организовать приемное отделение и поместить пациентов, разделив его на красные, желтые и зеленые зоны.

— Многофункциональный медицинский модульный комплекс по заказу министерства здравоохранения региона закупил центр «Резерв» (подведомственный Минздраву) для центра медицины катастроф на деньги областного бюджета, — уточнили в пресс-службе Минздрава.

Стационар изготовила компания «ПневмоСибирь», ее директор Антон Долженко рассказал, что особенность этой конструкции в возможности быстрого развертывания и работе в любых климатических условиях — от -50 до +50.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «ПневмоСибирь» зарегистрировано в 2008 году. Сфера деятельности — производство изделий из вулканизированной резины, не включенных в другие группировки. Чистая прибыль — 13,3 млн. Всего компания заключила 39 контрактов на общую сумму 31,6 миллиона рублей. В их числе — поставки пневмокаркасных палаток и модулей для нужд МЧС в разных городах России. Самый крупный контракт — этот новосибирский мобильный госпиталь. Остальные — примерно по 2 миллиона рублей. Учредитель компании — Антон Долженко, является участником в Новосибирском областном отделении «ОПОРА РОССИИ» и в «Федерации боулинга Новосибирской Области».

Сегодня, 19 октября, стационар продемонстрировали на базе ГКБ № 1.

Антон Долженко показывает возможности комплекса Константину Хальзову

Антон Долженко показывает возможности комплекса Константину Хальзову

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Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов пояснил, что его можно развернуть при любой чрезвычайной ситуации — это может быть ЧП, неработающее медицинское учреждение и так далее. В том числе этот комплекс может работать как инфекционный госпиталь с приемным отделением.

Константин Хальзов отметил, что это практически первый в России такой комплекс. Медицинский пневмокаркасный комплекс купили за 12 миллионов рублей за счет средств областного бюджета.

В этом комплексе можно разделять так называемые чистые и грязные зоны

В этом комплексе можно разделять так называемые чистые и грязные зоны

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Сейчас комплекс рассчитан на 60 койко-мест, но его объем можно увеличить.

Эта конструкция весит около 8 тонн

Эта конструкция весит около 8 тонн

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— Она создана из синтетических материалов по российской технологии. Это сплав новых материалов и технологий, изделие нефтехимии всего мира. В таком виде мы его сделали впервые, потому что у нас был прямой контакт с заказчиком.

По сути, это огромная палатка или полевой госпиталь

По сути, это огромная палатка или полевой госпиталь

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В прошлом году компания делала мобильный госпиталь в Линёво, поэтому в этот раз опиралась на предыдущий опыт. Эту конструкцию усилили: например, зимой она может выдержать снегопады.

Госпиталь-трансформер можно собрать за 6 часов

Госпиталь-трансформер можно собрать за 6 часов

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— Это госпиталь-трансформер, который можно уменьшать и увеличивать, строить целые города. В УАЗ, «буханку», входит шесть таких палаток, которые могут обеспечить 20–30 человек. Здесь 14 палаток и оборудование — теплопушки и так далее. Перевезти этот комплекс можно на грузовой машине. На территорию горбольницы госпиталь перевезли на шести газелях, — пояснил Антон Долженко.

Госпиталь сделан из синтетических материалов

Госпиталь сделан из синтетических материалов

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Для установки такого госпиталя нужны 6–8 человек, которые выполнят работу в течение одного рабочего дня. Самое трудоемкое — это установка пола: на него уходит 4–5 часов, на остальное 1–2 часа. 450 квадратов, сейчас, для демонстрации, установили только часть — на большее не хватило места.

Работать в этом комплексе в случае ЧС будет медицина катастроф, но если его установят возле какого-то учреждения, то задействованы будут его сотрудники

Работать в этом комплексе в случае ЧС будет медицина катастроф, но если его установят возле какого-то учреждения, то задействованы будут его сотрудники

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Ранее мы рассказывали об открытии в Новосибирске детской реанимации, в которой спасут даже 500-граммовых малышей.

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Константин Хальзовгорбольница № 1мобильный медстационар
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