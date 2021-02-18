Спасут даже 500-граммовых малышей: фоторепортаж с открытия детской реанимации в Новосибирске

В Новосибирске заработало отделение детской реанимации
Свое отделение реанимации появилось при городской детской клинической больнице скорой медпомощи в Новосибирске. Теперь детей с неврологической патологией, которым срочно требуется помощь врачей, не будут возить с одного конца города на другой. Журналист НГС Мария Тищенко побывала в детской реанимации и посмотрела, кого и как там будут спасать.
Как было раньше? Детей в тяжелом состоянии, которые нуждались в реанимации, везли от больницы на улице Союза Молодёжи в Заельцовском районе в другие медучреждения — на Красный проспект в Центральном районе или же на Вертковскую в Кировском районе. На транспортировку уходило время, которое было очень важно в экстренных ситуациях. Сейчас с открытием детской реанимации ситуация изменится — дети начнут быстрее получать медицинскую помощь.
Отделение реанимации находится на улице Союза Молодёжи. Главный врач медучреждения Ростислав Заблоцкий рассказывает, что раньше в этом здании находилась детская монопрофильная неврологическая больница, потом какое-то время она относилась к инфекционке в Мочище. После это подразделение присоединили к городской детской больнице скорой медицинской помощи.
— Когда неврологическое отделение перешло к нам, мы поняли, что именно здесь должно быть открыто отделение детской реанимации, которое когда-то существовало, но в 2007 году было закрыто. И министр, и губернатор поддержали эту идею, выделили финансирование. В течение года мы сделали всё — и проектирование, и ремонт, — говорит главный врач.
За год пустующие помещения перепланировали, капитально отремонтировали и оснастили современным оборудованием. На этот ремонт потратили почти 15 миллионов рублей.
— В отделении реанимации будут лежать пациенты, которые наблюдаются по неврологической патологии, но нуждаются в интенсивной терапии или реанимации. Если раньше у таких пациентов ухудшалось состояние по каким-то причинам или сюда привозили ребенка в таком состоянии на скорой помощи, то они транспортировались в другие стационары — в наш на Красном проспекте, инфекционной больницы, детской больницы
Пациенты бывают с нарушениями мозгового кровообращения, тяжелыми степенями эпилепсии, ДЦП, неврологическими состояниями, которые приводят к нарушению дыхания. Возраст детей, которые будут поступать в это отделение, — от нуля до
Первым пациентом стал ребенок с апноэ, которого перевели в реанимацию из неврологического стационара. Например, в реанимации уже есть аппарат ИВЛ для детей от
Этот ремонт стал вторым этапом реконструкции здания. Первые работы начались еще в 2019 году — тогда в стационаре открыли кабинет магнитно-резонансной томографии для детей.
Установка МРТ-томографа была необходима больнице скорой помощи, которая принимает пациентов не только с неврологическими патологиями, но и со сложными хирургическими и онкологическими заболеваниями.
Ранее главный врач откровенно рассказал о спасении детей и ошибках.