Спасут даже 500-граммовых малышей: фоторепортаж с открытия детской реанимации в Новосибирске

Свое отделение реанимации появилось при городской детской клинической больнице скорой медпомощи в Новосибирске. Теперь детей с неврологической патологией, которым срочно требуется помощь врачей, не будут возить с одного конца города на другой. Журналист НГС Мария Тищенко побывала в детской реанимации и посмотрела, кого и как там будут спасать.



Как было раньше? Детей в тяжелом состоянии, которые нуждались в реанимации, везли от больницы на улице Союза Молодёжи в Заельцовском районе в другие медучреждения — на Красный проспект в Центральном районе или же на Вертковскую в Кировском районе. На транспортировку уходило время, которое было очень важно в экстренных ситуациях. Сейчас с открытием детской реанимации ситуация изменится — дети начнут быстрее получать медицинскую помощь.

