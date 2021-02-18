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Спасут даже 500-граммовых малышей: фоторепортаж с открытия детской реанимации в Новосибирске

Отделение появилось при больнице скорой помощи

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У первого пациента в реанимации — апноэ (проблемы с дыханием)

У первого пациента в реанимации — апноэ (проблемы с дыханием)

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В Новосибирске заработало отделение детской реанимации

Свое отделение реанимации появилось при городской детской клинической больнице скорой медпомощи в Новосибирске. Теперь детей с неврологической патологией, которым срочно требуется помощь врачей, не будут возить с одного конца города на другой. Журналист НГС Мария Тищенко побывала в детской реанимации и посмотрела, кого и как там будут спасать.

Как было раньше? Детей в тяжелом состоянии, которые нуждались в реанимации, везли от больницы на улице Союза Молодёжи в Заельцовском районе в другие медучреждения — на Красный проспект в Центральном районе или же на Вертковскую в Кировском районе. На транспортировку уходило время, которое было очень важно в экстренных ситуациях. Сейчас с открытием детской реанимации ситуация изменится — дети начнут быстрее получать медицинскую помощь.

Отделение реанимации находится на улице Союза Молодёжи. Главный врач медучреждения Ростислав Заблоцкий рассказывает, что раньше в этом здании находилась детская монопрофильная неврологическая больница, потом какое-то время она относилась к инфекционке в Мочище. После это подразделение присоединили к городской детской больнице скорой медицинской помощи.

Отделение реанимации открыто на базе неврологического.&nbsp;Здесь есть 65 круглосуточных коек и 30 коек дневного стационара

Отделение реанимации открыто на базе неврологического. Здесь есть 65 круглосуточных коек и 30 коек дневного стационара

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Ремонт обошелся в 15 миллионов

Ремонт обошелся в 15 миллионов

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— Когда неврологическое отделение перешло к нам, мы поняли, что именно здесь должно быть открыто отделение детской реанимации, которое когда-то существовало, но в 2007 году было закрыто. И министр, и губернатор поддержали эту идею, выделили финансирование. В течение года мы сделали всё — и проектирование, и ремонт, — говорит главный врач.

Ростислав Заблоцкий объясняет, что теперь не придется терять время на транспортировку пациентов с неврологическими патологиями в реанимации других больниц

Ростислав Заблоцкий объясняет, что теперь не придется терять время на транспортировку пациентов с неврологическими патологиями в реанимации других больниц

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За год пустующие помещения перепланировали, капитально отремонтировали и оснастили современным оборудованием. На этот ремонт потратили почти 15 миллионов рублей.

В отделении реанимации есть несколько палат

В отделении реанимации есть несколько палат

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Часть оборудования уже поступила

Часть оборудования уже поступила

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— В отделении реанимации будут лежать пациенты, которые наблюдаются по неврологической патологии, но нуждаются в интенсивной терапии или реанимации. Если раньше у таких пациентов ухудшалось состояние по каким-то причинам или сюда привозили ребенка в таком состоянии на скорой помощи, то они транспортировались в другие стационары — в наш на Красном проспекте, инфекционной больницы, детской больницы № 1. Теперь не нужна лишняя транспортировка, это замкнутый цикл: не нужно вызывать скорую помощь, реанимоболь и терять время.

В самом отделении детской неврологии есть 65 круглосуточных коек

В самом отделении детской неврологии есть 65 круглосуточных коек

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Пациенты бывают с нарушениями мозгового кровообращения, тяжелыми степенями эпилепсии, ДЦП, неврологическими состояниями, которые приводят к нарушению дыхания. Возраст детей, которые будут поступать в это отделение, — от нуля до 14 лет.

Первым пациентом стал ребенок с апноэ, которого перевели в реанимацию из неврологического стационара. Например, в реанимации уже есть аппарат ИВЛ для детей от 500 граммов, но скоро поступит еще один.

Так выглядит&nbsp;аппарат ИВЛ для детей от 500 граммов

Так выглядит аппарат ИВЛ для детей от 500 граммов

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Кроме двух реанимационных, в отделении есть еще три паллиативные палаты, где дети могут находиться вместе с мамами<br>

Кроме двух реанимационных, в отделении есть еще три паллиативные палаты, где дети могут находиться вместе с мамами

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Этот ремонт стал вторым этапом реконструкции здания. Первые работы начались еще в 2019 году — тогда в стационаре открыли кабинет магнитно-резонансной томографии для детей.

МРТ делали только детям с пяти лет, но теперь в больнице есть наркозный аппарат, который позволит проходить эту процедуру даже новорожденным

МРТ делали только детям с пяти лет, но теперь в больнице есть наркозный аппарат, который позволит проходить эту процедуру даже новорожденным

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Установка МРТ-томографа была необходима больнице скорой помощи, которая принимает пациентов не только с неврологическими патологиями, но и со сложными хирургическими и онкологическими заболеваниями.

Так выглядит отдельное помещение, благодаря которому работает аппарат МРТ

Так выглядит отдельное помещение, благодаря которому работает аппарат МРТ

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Следующий этап — ремонт входной группы, холла с регистратурой, гардероба, перехода между отделениями. Так, после реконструкции будет обновлен весь первый этаж неврологического стационара

Следующий этап — ремонт входной группы, холла с регистратурой, гардероба, перехода между отделениями. Так, после реконструкции будет обновлен весь первый этаж неврологического стационара

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В этом году сделают ремонт другой части первого этажа, включая регистратуру

В этом году сделают ремонт другой части первого этажа, включая регистратуру

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врачидетиреанимациядетская больница скорой помощиРостислав Заблоцкий
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