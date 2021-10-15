В Новосибирской области зафиксирован резкий всплеск заболевших коронавирусом за сутки (такого еще не было)

15 октября в Новосибирской области зафиксирован новый антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом — 256 человек за сутки.

Вчера, 14 октября, в регионе количество заболевших за сутки приблизилось к пику третьей волны и составило 208 человек, но за всю пандемию рекордом было 218 заражений за сутки, например, 25 июля 2021 года.