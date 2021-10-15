В Новосибирской области зафиксирован резкий всплеск заболевших коронавирусом за сутки (такого еще не было)

В Новосибирской области за сутки коронавирусом заразились 256
15 октября в Новосибирской области зафиксирован новый антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом — 256 человек за сутки.
Вчера, 14 октября, в регионе количество заболевших за сутки приблизилось к пику третьей волны и составило 208 человек, но за всю пандемию рекордом было 218 заражений за сутки, например, 25 июля 2021 года.
— Скончались 12 пациентов: мужчины в возрасте 61 года, 64, 68, 68, 75 лет и женщины в возрасте 59 лет, 61 года, 70, 72, 73, 74, 76 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли
В инфекционные стационары региона с диагнозом
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