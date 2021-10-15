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В Новосибирской области зафиксирован резкий всплеск заболевших коронавирусом за сутки (такого еще не было)

Заразились 256 человек. Еще 12 пациентов умерло

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В отделениях реанимации находятся <nobr class="_">273 человека</nobr>

В отделениях реанимации находятся 273 человека

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В Новосибирской области за сутки коронавирусом заразились 256 человек

15 октября в Новосибирской области зафиксирован новый антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом — 256 человек за сутки.

Вчера, 14 октября, в регионе количество заболевших за сутки приблизилось к пику третьей волны и составило 208 человек, но за всю пандемию рекордом было 218 заражений за сутки, например, 25 июля 2021 года.

— Скончались 12 пациентов: мужчины в возрасте 61 года, 64, 68, 68, 75 лет и женщины в возрасте 59 лет, 61 года, 70, 72, 73, 74, 76 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3174 человека, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области от 15 октября.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2578 пациентов, в том числе 59 детей. В отделениях реанимации находятся 273 человека. На ИВЛ — 44 пациента.

Ранее мы рассказывали, какие новые симптомы коронавируса в Новосибирске отмечают врачи.

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