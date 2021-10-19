Нерабочие дни, самоизоляция, возвращение дистанта. Полный текст заявления Голиковой

На президиуме Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с COVID-19 вице-премьер Татьяна Голикова сделала несколько заявлений и представила ряд предложений по сдерживанию роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Публикуем главное, о чём заявила вице-премьер.



В первую очередь она предложила сделать нерабочими дни с 23 октября по 7 ноября по всей стране. А в отдельных регионах (где особенно сложная эпидемиологическая ситуация) — уже с 23 октября.



— Что предлагается, Михаил Владимирович (премьер-министр Михаил Мишустин.— Прим. ред.). Первое — обратиться к президенту Российской Федерации и ввести на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни. При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года.

