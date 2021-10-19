Нерабочие дни, самоизоляция, возвращение дистанта. Полный текст заявления Голиковой

На президиуме Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с COVID-19 вице-премьер Татьяна Голикова сделала несколько заявлений и представила ряд предложений по сдерживанию роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Публикуем главное, о чём заявила вице-премьер.
В первую очередь она предложила сделать нерабочими дни с 23 октября по 7 ноября по всей стране. А в отдельных регионах (где особенно сложная эпидемиологическая ситуация) — уже с 23 октября.
— Что предлагается, Михаил Владимирович (премьер-министр Михаил Мишустин.— Прим. ред.). Первое — обратиться к президенту Российской Федерации и ввести на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни. При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года.
Кроме того, Голикова предложила пускать на массовые мероприятия, в торговые центры и другие места массового скопления людей только по QR-кодам либо по отрицательным ПЦР-тестам, если есть противопоказания к вакцинации.
Еще одна мера — обеспечить контроль за соблюдением всех ограничительных мероприятий: «...не только тех, которые традиционно приняты, но и которые будут приняты в ближайшие дни».
Также Татьяна Голикова настоятельно рекомендовала регионам принять решения по неработающим и невакцинированным пенсионерам, чтобы они оставались дома на самоизоляции, а на улицу выходили только в случае крайней необходимости.
Работающих невакцинированных и не переболевших граждан старше 60 лет вице-премьер предложила перевести на дистанционный режим работы как минимум на четыре недели. За это время те, у кого нет противопоказаний к вакцинации, должны сделать прививки.
Обращаясь к работодателям, Татьяна Голикова попросила, чтобы они предоставили работникам два выходных дня, чтобы те прошли вакцинацию.
Детально эти и другие предложения обсудят в среду, 20 октября, на встрече Владимира Путина с кабмином.