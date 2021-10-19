Минздрав назвал шесть регионов, которым нужны коронавирусные ограничения

В России продолжает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией. За последние сутки было выявлено
— Шесть субъектов я хотел бы отметить, где мы видим напряженную ситуацию: это Удмуртская республика, Пермский край, Оренбургская область, Башкортостан, Тюменская область, Ивановская область и Республика Татарстан, — заявил министр здравоохранения. — Ситуация требует индивидуального подхода, в том числе с ограничительными мерами, поэтому мы и направили в ряд регионов из числа перечисленных дополнительные медицинские бригады. Сегодня они там работают.
Глава оперштаба и вице-премьер Татьяна Голикова также отметила растущую заболеваемость. Она предложила обратиться к Владимиру Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. При этом для ряда регионов предусмотреть нерабочие дни уже с 23 октября.