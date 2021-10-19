19 октября вторник
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 8/10
usd 71.17
eur 82.46
СрочноС 30 октября могут ввести нерабочие дни
Все новости
Все новости

Минздрав назвал шесть регионов, которым нужны коронавирусные ограничения

Туда отправили дополнительные бригады медиков

2 279
27Обсудить

Поделиться

Татьяна Голикова при этом предложила ввести нерабочие дни

Татьяна Голикова при этом предложила ввести нерабочие дни

Поделиться

В России продолжает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией. За последние сутки было выявлено 33 740 новых случаев заражения. Как сообщил сегодня во время заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 глава Минздрава Михаил Мурашко, эпидпроцесс в регионах протекает «несимметрично».

— Шесть субъектов я хотел бы отметить, где мы видим напряженную ситуацию: это Удмуртская республика, Пермский край, Оренбургская область, Башкортостан, Тюменская область, Ивановская область и Республика Татарстан, — заявил министр здравоохранения. — Ситуация требует индивидуального подхода, в том числе с ограничительными мерами, поэтому мы и направили в ряд регионов из числа перечисленных дополнительные медицинские бригады. Сегодня они там работают.

Глава оперштаба и вице-премьер Татьяна Голикова также отметила растущую заболеваемость. Она предложила обратиться к Владимиру Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. При этом для ряда регионов предусмотреть нерабочие дни уже с 23 октября.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Михаил МурашкоТатьяна Голикованерабочие дниоперштаб по борьбе с коронавирусомкоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...