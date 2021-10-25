«Чтобы выходные не превратились в неконтролируемые каникулы»: в НСО готовят новые ограничения

На прошлой неделе оперштаб по коронавирусу в России попросил Владимира Путина ввести нерабочую неделю с 23 октября из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Указ президента о нерабочих днях с 30 октября до 7 ноября опубликовали 20 октября . НГС поговорил с новосибирскими врачами и вирусологами, чтобы выяснить, как такие меры могут повлиять на эпидситуацию.