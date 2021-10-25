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«Чтобы выходные не превратились в неконтролируемые каникулы»: в НСО готовят новые ограничения

Заболеваемость в регионе растет пятую неделю подряд

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Ограничения введут по рекомендации Роспотребнадзора

Ограничения введут по рекомендации Роспотребнадзора

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В Новосибирской области введут дополнительные ограничения из-за коронавируса

Правительство Новосибирской области рассмотрит возможность введения новых ограничений на период с 30 октября по 7 ноября. Их примут из-за постоянного роста числа заболевших коронавирусом.

— Пятую неделю отмечается рост количества выявляемых случаев. Больше предыдущей недели на 24%. Мы видим, что две недели идет активный рост выявляемости, +374 случая. Темп прироста значительно возрос, — рассказал сегодня, 25 октября, глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов во время оперативного совещания в правительстве НСО.

Ведомство направило губернатору НСО Андрею Травникову предложения о введении дополнительных ограничений, в том числе с 30 октября по 7 ноября.

— Чтобы эти дни использовать максимально эффективно для обеспечения перелома в четвертую волну. Чтобы эти дни не превратились в неконтролируемые каникулы для детей и взрослых, нам придется принимать дополнительные ограничительные меры, — заявил Андрей Травников.

Оперативный штаб изучит предложения Роспотребнадзора и опыт других субъектов России, чтобы подготовить документы для новых ограничений. Их обсудят на заседании правительства региона.

СЮЖЕТ

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На прошлой неделе оперштаб по коронавирусу в России попросил Владимира Путина ввести нерабочую неделю с 23 октября из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Указ президента о нерабочих днях с 30 октября до 7 ноября опубликовали 20 октября. НГС поговорил с новосибирскими врачами и вирусологами, чтобы выяснить, как такие меры могут повлиять на эпидситуацию.

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Андрей ТравниковРоспотребнадзорограничениякоронавирусковид
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