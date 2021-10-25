«Чтобы выходные не превратились в неконтролируемые каникулы»: в НСО готовят новые ограничения

В Новосибирской области введут дополнительные ограничения из-за коронавируса
Правительство Новосибирской области рассмотрит возможность введения новых ограничений на период с
— Пятую неделю отмечается рост количества выявляемых случаев. Больше предыдущей недели на 24%. Мы видим, что две недели идет активный рост выявляемости, +374 случая. Темп прироста значительно возрос, — рассказал сегодня,
Ведомство направило губернатору НСО Андрею Травникову предложения о введении дополнительных ограничений, в том числе с
— Чтобы эти дни использовать максимально эффективно для обеспечения перелома в четвертую волну. Чтобы эти дни не превратились в неконтролируемые каникулы для детей и взрослых, нам придется принимать дополнительные ограничительные меры, — заявил Андрей Травников.
Оперативный штаб изучит предложения Роспотребнадзора и опыт других субъектов России, чтобы подготовить документы для новых ограничений. Их обсудят на заседании правительства региона.
На прошлой неделе оперштаб по коронавирусу в России попросил Владимира Путина ввести нерабочую неделю с