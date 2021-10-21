Собянин ввел локдаун: на неделю в Москве закрываются кафе и ТРЦ, пенсионеры сидят дома

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях. Выходные вводятся чуть раньше установленного президентом срока — уже с 28 октября. До 7 ноября жизнь москвичей серьезно меняется: закрываются магазины и останавливается работа всех других организаций, в том числе услуг, питания, спорта, культуры, отдыха и развлечений. Работать будут только продуктовые магазины, аптеки и объекты с дистанционной продажей.
Рестораны и кафе смогут работать только навынос, рестораны и столовые в отелях — лишь для сотрудников и постояльцев. В театрах и музеях вводится система QR-кодов, заполняться залы смогут лишь на 50%. Массовые мероприятия запрещены за исключением согласованных с Роспотребнадзором.
Приостанавливается оказание госуслуг в центрах «Мои документы» и помещениях госорганов, но онлайн госуслуги продолжат предоставлять в полном объеме. В школах и яслях будут работать дежурные группы, кружки и секции закрываются, вузы и колледжи переходят на дистант. Медорганизации продолжат оказывать плановую помощь, экстренная помощь сохраняется в полном объеме.
Для людей после 60 лет и хронически больных граждан с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года вводится домашний режим. Под это правило не попадают переболевшие и вакцинированные. С 8 ноября для пожилых приостанавливается бесплатный проезд в общественном транспорте.
— Как показывает опыт, нерабочие дни являются самым эффективным способом снижения заболеваемости и смертности от ковида, так как позволяют в короткие сроки разорвать максимальное количество цепочек распространения заболевания, — отметил в своем обращении Собянин. — Давайте отдохнем немного и поможем сохранить жизни и здоровье многих людей. А затем город сможет вернуться к обычной жизни. Подумайте, как провести незапланированный отпуск с максимальной пользой для себя и своей семьи. Почаще бывать на свежем воздухе в парке рядом с домом или пожить на даче — это хорошие идеи.
О новых нерабочих днях в России Владимир Путин заявил вчера после доклада вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с распространением коронавируса. Решение было принято для того, чтобы «сбить пик новой волны эпидемии», как выразился президент. В тот же день он подписал соответствующий указ.
По всей стране нерабочие дни объявлены с 30 октября по 7 ноября, однако регионам было дано право начать их раньше и продлевать по мере необходимости, в зависимости от эпидобстановки.