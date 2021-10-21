Собянин ввел локдаун: на неделю в Москве закрываются кафе и ТРЦ, пенсионеры сидят дома

О новых нерабочих днях в России Владимир Путин заявил вчера после доклада вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с распространением коронавируса. Решение было принято для того, чтобы «сбить пик новой волны эпидемии», как выразился президент. В тот же день он подписал соответствующий указ.



По всей стране нерабочие дни объявлены с 30 октября по 7 ноября, однако регионам было дано право начать их раньше и продлевать по мере необходимости, в зависимости от эпидобстановки.

