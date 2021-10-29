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Как полицейские ищут людей без масок — 10 фото с рейда на оживленной остановке

Этим утром на пассажиров-нарушителей составили семь протоколов

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Рейд начался в 07:30 в районе площади Маркса

Рейд начался в 07:30 в районе площади Маркса

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В Новосибирске на площади Маркса проверили соблюдение масочного режима

В утренний час пик в Новосибирске прошел рейд по соблюдению масочного режима — чиновники и полицейские нагрянули в 07:30 на остановку «Магазин "Кристалл"» на площади Маркса. В рейде участвовали сотрудники Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, а также УМВД. На месте побывал и фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как это было.

Контролеры проверяли, носят ли пассажиры автобусов и маршруток защитные маски

Контролеры проверяли, носят ли пассажиры автобусов и маршруток защитные маски

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На людей, которые были без масок, составили протоколы. Таких было семеро

На людей, которые были без масок, составили протоколы. Таких было семеро

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Масочный режим действует в регионе с апреля 2020 года

Масочный режим действует в регионе с апреля 2020 года

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Несмотря на предупреждения властей и серьезный всплеск заболеваемости ковидом, правила соблюдают не все

Несмотря на предупреждения властей и серьезный всплеск заболеваемости ковидом, правила соблюдают не все

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Рейды в Новосибирске возобновились на прошлой неделе

Рейды в Новосибирске возобновились на прошлой неделе

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Власти объясняли, что такие мероприятия проводят для того, чтобы стимулировать людей соблюдать масочный режим

Власти объясняли, что такие мероприятия проводят для того, чтобы стимулировать людей соблюдать масочный режим

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С начала действия режима повышенной готовности в Новосибирске выписали штрафов на три с лишним миллиона рублей

С начала действия режима повышенной готовности в Новосибирске выписали штрафов на три с лишним миллиона рублей

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За отсутствие маски можно получить штраф в 5000 рублей

За отсутствие маски можно получить штраф в 5000 рублей

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Уже на этой неделе в Новосибирске ужесточат антиковидные меры. Это связано с тем, что в стране объявили нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября

Уже на этой неделе в Новосибирске ужесточат антиковидные меры. Это связано с тем, что в стране объявили нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября

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Власти также побывали в торговом центре «Версаль» на площади Маркса. За этим рейдом наблюдал обозреватель НГС Стас Соколов. Почитайте его репортаж, как штрафовали продавцов. Также мы говорили с обычными прохожими на тему внезапной нерабочей недели. Угадайте, многие ли будут отдыхать в это время.

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полицияпроверкарейдтранспортмасочный режим
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