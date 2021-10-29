Как полицейские ищут людей без масок — 10 фото с рейда на оживленной остановке

В Новосибирске на площади Маркса проверили соблюдение масочного режима
В утренний час пик в Новосибирске прошел рейд по соблюдению масочного режима — чиновники и полицейские нагрянули в 07:30 на остановку «Магазин "Кристалл"» на площади Маркса. В рейде участвовали сотрудники Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, а также УМВД. На месте побывал и фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как это было.
Власти также побывали в торговом центре «Версаль» на площади Маркса. За этим рейдом наблюдал обозреватель НГС Стас Соколов. Почитайте его репортаж, как штрафовали продавцов. Также мы говорили с обычными прохожими на тему внезапной нерабочей недели. Угадайте, многие ли будут отдыхать в это время.