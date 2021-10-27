«Зашла в метро, а там — битком. Какой смысл?»: НГС спросил у прохожих, будут ли они работать в незапланированные выходные

Новосибирцы рассказали, будут ли они работать в длинные выходные
На прошлой неделе из-за ухудшения ситуации с коронавирусом президент Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Решение вызвало массу дискуссий: одни считают, что это абсолютно бесполезная мера, другие думают, что в длинные каникулы больше людей вакцинируется. Во всяком случае, такие мнения прозвучали от горожан во время опроса НГС.
По итогам опроса исследовательского центра Зарплата.ру, некоторые новосибирцы не против взять подработку в эти дни. Например, 10% опрошенных решили устроиться курьерами в сервис доставки. По данным исследования, среди желающих подработать половина — молодые специалисты и студенты, 15% — работающие пенсионеры. Те, кто всё же не будут работать, решили спать или путешествовать, говорится в исследовании сервиса. Кстати, 59% опрошенных поддержали решение о введении дополнительных нерабочих дней, потому что считают это возможностью дополнительного отдыха (так ответили 66%), возможностью заняться своим здоровьем (11%). При этом только 5% опрошенных считают эту меру эффективной в борьбе с пандемией.
Наталия Миллер, работает в филармонии:
— Я работаю в филармонии, и у нас пятого, шестого числа — два концерта. Мы просто обязаны работать. Так что концерты идут, приходите. Честно говоря, все эти меры — сомнительная история, кроме того что в Сочи билеты не достать, в Калининград не достать — все куда-то решили ехать. У меня дочь учится в школе, в родительском чате все как будто сошли с ума: давайте повезем детей в Петербург, давайте свозим в Казань. Вы что, серьезно? Так что никакого смысла эта мера не имеет, если сейчас народ потащится в другие регионы. Закрыто-не закрыто — дело не в этом. Всё равно мы из какой-то своей норки поедем в другую.
У меня мама — врач, она работает. Среди моих знакомых вообще нет людей, которые не будут работать в эти дни. Если это локдаун, то всех посадили, как это было, когда всё только началось. Какая сейчас нужна мера? Да никакой. Надо оставить народ в покое, дать работать, нужно, чтобы каждый сам принимал меры. Элементарно в масках ходить, проводить дезинфекцию. Иначе мы никогда в жизни этот групповой иммунитет не родим. Сегодня я сдала анализ на антитела, есть еще вопросы по здоровью. Если медики разрешат мне поставить прививку, я поставлю. А что делать? Мы все к этому придем.
Александр, называет себя дауншифтером:
— Работать буду, я сторож. В черную работаю, поэтому эти выходные меня не касаются. Эта мера, думаю, не оправдана. Считаю, что каждый гражданин должен принимать меры самостоятельно — в маске ходить где-то в магазине или в троллейбусе. У меня много друзей и знакомых. Есть Володя, он в библиотеке работает, вот у него может быть выходной. А все остальные, кто в коммерческих организациях, все идут на работу. Кто-то на удаленке будет: юристы, программисты. В предыдущий локдаун я тоже работал, я вообще дауншифтер. Что касается прививки, пока не вакцинировался, но есть в планах.
Наталья Кравцова, 64 года:
— Я работаю в институте совершенствования учителей НИПКиПРО. Все говорят о том, что распоряжение есть, но ждут местного, от губернатора. Естественно, если будет, то мы не будем работать.
Действенная ли мера? Я считаю, что да, это действенная мера, потому что сейчас идет рост заболеваемости, хотя у Новосибирска нет высокой позиции в этом рейтинге.
Я не вакцинировалась, пока для меня этот вопрос открытый. Болела в прошлом году, но, к сожалению, у меня нет официального документа. Сейчас будут QR-коды, я отношусь к этому отрицательно. Так как не хочу делать прививку, попадаю в ранг культурной оппозиции. Я в оперный театр иду в пятницу и думаю, как дорого мне обойдется премьера балета «Собор Парижской Богоматери», если мне придется делать ПЦР-тест где-то в быстром режиме. В пятницу еще успеваю? Ура, отлично!
Я против прививок, но мне кажется, это дело каждого — делать или не делать. А в выходные дни чем займусь? Конечно, природа, отдых.
Александра, 24 года, студентка НГПУ:
— У нас такая система, что еще не приняли решение, будем мы отдыхать или будем учиться. Так что пока не знаю. Могут принять местное постановление, что учимся, потом сказать, что нет, мы не учимся. Если честно, я, наверное, в этом плане не очень хороший интервьюируемый, потому что мне всё равно, ведь я не могу на это повлиять.
И честно, мне неважно. Действенная или нет мера? Я в контекст не очень углублена, зачем они это вводят. Сама не болела, прививку не ставила. Коронавирус — ну есть и есть, окей. Мне не то, что всё равно, просто это называется принятие. Я на это повлиять не могу, что мне еще делать? У родителей свое личное дело, будут они работать или нет, я не знаю, потому что не спрашивала.
Юрий, 30 лет, управленец в сфере культуры:
— Да, я буду работать в эти дни, так как отношусь к управленческому аппарату. Мера, думаю, действенная, если какой-то процент людей, особенно старшего возраста, удастся оставить дома, минимизировать их социальные контакты. Возможно, это даст положительный результат.
Среди моих знакомых больше людей будет работать. Если люди решают куда-то поехать, встречаться с родственниками? Думаю, это какой-то неправильный подход по отношению к родственникам тоже. Разве что каким-то узким кругом собраться.
Саяна, 30 лет, медик:
— Я сейчас в декрете. Если бы я работала, у меня были бы рабочие дни, потому что я работаю в медицинской организации. Вообще, эти выходные, на мой взгляд, мера не действующая. Хотя есть предположение, что их вводят, чтобы все наконец-то поставили себе вакцину, чтобы население полностью вакцинировалось.
Уже действуют ограничения во многих заведениях: в театрах, в каких-то кафе, ресторанах, где вход только по QR-коду. То есть как будто дается время, чтобы все поставили вакцину. Мои друзья — банковские работники, сотрудники сферы обслуживания. Практически все будут работать. Разве что кроме школ, университетов.
Евгений, 32 года, рабочий:
— Не знаю, честно говоря, пока, как работодатель скажет, сейчас я в подвешенном состоянии.
Хотел бы работать? И да, и нет. Просто я в таком положении — мне и дома не особо хочется сидеть, потому что развлечений никаких нет. Ну и на работе тоже не особо. Просто получается, если будут нерабочие дни, я эти дни просто так теряю. Ну, погуляю по городу, это не сильно важное занятие, ну съезжу я пару раз к товарищу — посидим, пообщаемся. То есть времяпрепровождение получится не особо такое продуктивное. Была бы у меня семья, было бы интереснее, я бы всеми четырьмя был за. Такие ценности. У кого-то бары, клубы. У кого-то, может, библиотека — люди, кстати, еще ходят туда.
Нужна ли мера? Как-то выглядит она бессмысленной, хотя с локдаунами согласен, нужно людей друг от друга защищать. Маски — тоже действенная мера. По прививкам люди разделились на два лагеря: кто-то говорит, будет ставить, кто-то не будет. На работе ребята спорят постоянно. Я пока не ставил. Скажут — поставлю. А болел или не болел — не знаю.
Галина, 61 год:
— Я буду отдыхать — я на пенсии. Я сегодня зашла в метро, а там просто людей — битком. Какой смысл в дополнительных выходных? Да и дело не в метро, вообще все эти меры абсолютно ни к чему. Те, кто молодые, все будут работать, те, кто постарше, будут отдыхать. Молодые будут работать, потому что им надо жить, платить кредиты, а их с чего-то нужно платить.
Александр, занят в религиозной сфере:
— Может быть, что-то будем делать в это время. Пока непонятно, будем работать или нет. Как хотел бы? Да без разницы. По зарплате — тут, наверное, немножко бюджетная организация, поэтому прямой зависимости не будет.
Это хорошая мера или просто выходные?
«Хорошая мера» и «мы отдохнем» — это вроде как разные вещи. В плане выходных — не знаю (показывает в телефоне картинку примерно с таким текстом: «Никогда еще Хеллоуин не был официальным праздником. Да так, чтобы сразу 9 выходных. Это перебор»). А в плане медицинском — не знаю, это специфический вопрос.
Если будут выходные, никуда не поеду, буду дома, в городе, скажем так. Среди знакомых пока не знаю, кто будет работать, а кто отдыхать. Официально я не болел ковидом, на антитела так и не сдавал, хотя как раз в начале было что-то похожее, но не в тяжелом варианте, просто с отсутствием обоняния. Возможно, болел год назад, в феврале. Кстати, в тот момент, когда я болел, по телевизору говорили, что это фигня и мы на это чихали, а через месяц уже всё. Я и вакцинировался как раз через год.
Екатерина, 46 лет, предприниматель:
— Если разрешат работать, то буду работать. Мы хотим, чтобы разрешили, потому что только что открыли цветочный магазин, там много цветов. Поэтому такие меры, которые вводятся неожиданно, конечно, по нам сильно ударят.
Мера абсолютно не действенная, потому что люди маски не носят, ездят в общественном транспорте. И тут вдруг раз и запрещают работать, да еще и за счет работодателя. Я как предприниматель вообще против. Это как знаете: зашел в бар и сказал: «Всем пива за счет заведения». Вот примерно также это и выглядит, хотя это уже старая шутка. Шутка очень печальная для предпринимателей. Особенно обидно, когда видишь несоответствие, потому только одни меры соблюдаются, и в итоге это ни к чему не приводит. Ну и толку, что нас закроют на неделю? Что от этого изменится? Ничего не изменится абсолютно. Люди также будут ездить в транспорте, точно также будут ходить в гости, точно также будут встречаться на улице, в торговых центрах.
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