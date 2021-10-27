«Зашла в метро, а там — битком. Какой смысл?»: НГС спросил у прохожих, будут ли они работать в незапланированные выходные

Наталья Кравцова, 64 года:



— Я работаю в институте совершенствования учителей НИПКиПРО. Все говорят о том, что распоряжение есть, но ждут местного, от губернатора. Естественно, если будет, то мы не будем работать.

Действенная ли мера? Я считаю, что да, это действенная мера, потому что сейчас идет рост заболеваемости, хотя у Новосибирска нет высокой позиции в этом рейтинге.



Я не вакцинировалась, пока для меня этот вопрос открытый. Болела в прошлом году, но, к сожалению, у меня нет официального документа. Сейчас будут QR-коды, я отношусь к этому отрицательно. Так как не хочу делать прививку, попадаю в ранг культурной оппозиции. Я в оперный театр иду в пятницу и думаю, как дорого мне обойдется премьера балета «Собор Парижской Богоматери», если мне придется делать ПЦР-тест где-то в быстром режиме. В пятницу еще успеваю? Ура, отлично!



Я против прививок, но мне кажется, это дело каждого — делать или не делать. А в выходные дни чем займусь? Конечно, природа, отдых.