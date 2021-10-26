Как попасть в театр, кино и фитнес-центр, если у вас нет QR-кода? Есть четыре варианта

В правительстве НСО объяснили порядок посещения театров и кино без QR-кода
В Новосибирской области с 30 октября вводятся ограничения на посещение театров, кино, концертных залов, фитнес-центров и детских центров, если их вместимость больше 100 человек. Об этом сообщил Юрий Петухов, первый заместитель губернатора Новосибирской области.
Новосибирцев в эти учреждения будут пускать по QR-кодам. Но если у вас его нет, есть еще несколько вариантов. Вы можете предоставить:
- сертификат о вакцинации в бумажном виде;
- отрицательный ПЦР, который действителен в течение 72 часов;
- справку о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (если не прошло более 6 месяцев);
- справку о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавируса и отрицательный ПЦР, который действителен в течение 72 часов.
С 30 октября в Новосибирской области полностью закрыты аквапарк и павильоны зоопарка.
Власти Новосибирска в октябре объявили об обязательной вакцинации в регионе для отдельных категорий людей.
Сегодня было объявлено о новых ограничениях, которые ввели в Новосибирской области из-за коронавируса.