26 октября вторник
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 3/10
usd 70.13
eur 81.74
СрочноКакие запреты ввели из-за ковида в Новосибирске
Все новости
Все новости

Как попасть в театр, кино и фитнес-центр, если у вас нет QR-кода? Есть четыре варианта

Ограничения для посетителей начнут действовать с 30 октября

2 825
31Обсудить

Поделиться

Ограничения ввели для учреждений, в которых поместятся больше 100 человек. Под эти критерии попадают многие театры и кинотеатры

Ограничения ввели для учреждений, в которых поместятся больше 100 человек. Под эти критерии попадают многие театры и кинотеатры

Поделиться

В правительстве НСО объяснили порядок посещения театров и кино без QR-кода

В Новосибирской области с 30 октября вводятся ограничения на посещение театров, кино, концертных залов, фитнес-центров и детских центров, если их вместимость больше 100 человек. Об этом сообщил Юрий Петухов, первый заместитель губернатора Новосибирской области.

Новосибирцев в эти учреждения будут пускать по QR-кодам. Но если у вас его нет, есть еще несколько вариантов. Вы можете предоставить:

  • сертификат о вакцинации в бумажном виде;
  • отрицательный ПЦР, который действителен в течение 72 часов;
  • справку о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (если не прошло более 6 месяцев);
  • справку о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавируса и отрицательный ПЦР, который действителен в течение 72 часов.

С 30 октября в Новосибирской области полностью закрыты аквапарк и павильоны зоопарка.

Власти Новосибирска в октябре объявили об обязательной вакцинации в регионе для отдельных категорий людей.

Сегодня было объявлено о новых ограничениях, которые ввели в Новосибирской области из-за коронавируса.

По теме (7)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

QR-кодкоронавирускоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...