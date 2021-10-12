В Новосибирской области вводят QR-коды и обязательную вакцинацию

Оперативный штаб по коронавирусу и Роспотребнадзор Новосибирской области приняли решение о новых ограничительных мерах в регионе, связанных с коронавирусом.

— У нас будут введены ограничительные меры, связанные с обязательной вакцинацией отдельных категорий граждан. 12 октября до конца дня опубликуют постановление Роспотребнадзора, одобренное оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. На массовых мероприятиях с большим количеством участников будут требовать QR-код о вакцинации в течение года или о том, что участник переболел, или ПЦР-тест об отсутствии ковида, — сообщил НГС собственный источник.