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СрочноВводят QR-коды и обязательную вакцинацию
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В Новосибирской области вводят QR-коды и обязательную вакцинацию

Решение уже одобрено оперштабом, но официальное заявление власти пока не сделали

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Постановление об ограничениях обещают опубликовать в этот вторник

Постановление об ограничениях обещают опубликовать в этот вторник

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Оперативный штаб по коронавирусу и Роспотребнадзор Новосибирской области приняли решение о новых ограничительных мерах в регионе, связанных с коронавирусом.

— У нас будут введены ограничительные меры, связанные с обязательной вакцинацией отдельных категорий граждан. 12 октября до конца дня опубликуют постановление Роспотребнадзора, одобренное оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. На массовых мероприятиях с большим количеством участников будут требовать QR-код о вакцинации в течение года или о том, что участник переболел, или ПЦР-тест об отсутствии ковида, — сообщил НГС собственный источник.

Пока неизвестно, для мероприятий с каким количеством участников введут QR-коды. Предполагается, что вакцинацию сделают обязательной для сотрудников общепита и сферы образования. Источник НГС уточнил, что региональный оперштаб утвердил «мягкий» вариант новых ограничительных мер.

СЮЖЕТ

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В начале октября несколько российских регионов приняли решение о введении системы QR-кодов, которые дают доступ на некоторые мероприятия или в общественные заведения. Их начали использовать в Пермском крае, Удмуртии и Челябинской области. В Новосибирской области этот вопрос вынесли на рассмотрение оперштаба. Также, по словам министра здравоохранения НСО, в регионе прорабатывали возможность обязательной вакцинации некоторых групп населения.

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QR-кодвакцинациякоронавирус
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