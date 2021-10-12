В Новосибирской области вводят QR-коды и обязательную вакцинацию

Оперативный штаб по коронавирусу и Роспотребнадзор Новосибирской области приняли решение о новых ограничительных мерах в регионе, связанных с коронавирусом.
— У нас будут введены ограничительные меры, связанные с обязательной вакцинацией отдельных категорий граждан.
Пока неизвестно, для мероприятий с каким количеством участников введут QR-коды. Предполагается, что вакцинацию сделают обязательной для сотрудников общепита и сферы образования. Источник НГС уточнил, что региональный оперштаб утвердил «мягкий» вариант новых ограничительных мер.
В начале октября несколько российских регионов приняли решение о введении системы QR-кодов, которые дают доступ на некоторые мероприятия или в общественные заведения. Их начали использовать в Пермском крае, Удмуртии и Челябинской области. В Новосибирской области этот вопрос вынесли на рассмотрение оперштаба. Также, по словам министра здравоохранения НСО, в регионе прорабатывали возможность обязательной вакцинации некоторых групп населения.