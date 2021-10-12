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Тема дняВводят QR-коды и обязательную вакцинацию
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Власти назвали сроки введения QR-кодов в НСО: они понадобятся в фитнес-центрах и аквапарках

Рассказываем, где ещё их будут требовать

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Коды будут требовать в общественных местах, и в том числе в спортзалах

Коды будут требовать в общественных местах, и в том числе в спортзалах

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В Новосибирске QR-коды начнут действовать 25 октября

Правительство Новосибирской области сообщило, что систему QR-кодов введут 25 октября, также власти уточнили места, где их будут требовать.

— Принимая во внимание сохранившуюся напряженную санитарно-эпидемиологическую обстановку, рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, с 25 октября 2021 года будут введены дополнительные обязательные для соблюдения в условиях режима повышенной готовности правила, — говорится в сообщении правительства региона.

Дополнительные правила вводят для массовых мероприятий, работы театров и кино, концертов, фестивалей, спортивных мероприятий и чемпионатов, где количество участников превышает 500 человек. Также ограничения затронут фитнес-центры, аквапарки, аттракционы, детские развлекательные центры. У посетителей должен быть QR-код о прохождении вакцинации с портала Госуслуг, бумажный сертификат, трехдневный тест ПЦР об отсутствии ковида или справка, что человек перенес заболевание на более полугода назад.

— Новые ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет или имеющих медицинский отвод от вакцинации (при наличии медицинской справки). Действие ранее установленных санитарно-эпидемиологических ограничений, препятствующих распространению новой коронавирусной инфекции, в отношении данных видов услуг и работ сохраняется, — добавили в правительстве.

Кроме того, в правительстве добавили, что в Новосибирской области вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан

Проект постановления уже одобрен, после подписания его опубликуют на сайте правительства НСО.

СЮЖЕТ

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В начале октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что новые ограничения Роспотребнадзора приведут к отмене всех массовых мероприятий. Это произошло после выступления главного санитарного врача России Анны Поповой.

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