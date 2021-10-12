Власти назвали сроки введения QR-кодов в НСО: они понадобятся в фитнес-центрах и аквапарках

В Новосибирске QR-коды начнут действовать 25 октября
Правительство Новосибирской области сообщило, что систему QR-кодов введут 25 октября, также власти уточнили места, где их будут требовать.
— Принимая во внимание сохранившуюся напряженную санитарно-эпидемиологическую обстановку, рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, с 25 октября 2021 года будут введены дополнительные обязательные для соблюдения в условиях режима повышенной готовности правила, — говорится в сообщении правительства региона.
Дополнительные правила вводят для массовых мероприятий, работы театров и кино, концертов, фестивалей, спортивных мероприятий и чемпионатов, где количество участников превышает 500 человек. Также ограничения затронут фитнес-центры, аквапарки, аттракционы, детские развлекательные центры. У посетителей должен быть QR-код о прохождении вакцинации с портала Госуслуг, бумажный сертификат, трехдневный тест ПЦР об отсутствии ковида или справка, что человек перенес заболевание на более полугода назад.
— Новые ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет или имеющих медицинский отвод от вакцинации (при наличии медицинской справки). Действие ранее установленных санитарно-эпидемиологических ограничений, препятствующих распространению новой коронавирусной инфекции, в отношении данных видов услуг и работ сохраняется, — добавили в правительстве.
Кроме того, в правительстве добавили, что в Новосибирской области вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан
Проект постановления уже одобрен, после подписания его опубликуют на сайте правительства НСО.
В начале октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что новые ограничения Роспотребнадзора приведут к отмене всех массовых мероприятий. Это произошло после выступления главного санитарного врача России Анны Поповой.