Власти назвали сроки введения QR-кодов в НСО: они понадобятся в фитнес-центрах и аквапарках

Правительство Новосибирской области сообщило, что систему QR-кодов введут 25 октября, также власти уточнили места, где их будут требовать.



— Принимая во внимание сохранившуюся напряженную санитарно-эпидемиологическую обстановку, рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, с 25 октября 2021 года будут введены дополнительные обязательные для соблюдения в условиях режима повышенной готовности правила, — говорится в сообщении правительства региона.

Дополнительные правила вводят для массовых мероприятий, работы театров и кино, концертов, фестивалей, спортивных мероприятий и чемпионатов, где количество участников превышает 500 человек. Также ограничения затронут фитнес-центры, аквапарки, аттракционы, детские развлекательные центры. У посетителей должен быть QR-код о прохождении вакцинации с портала Госуслуг, бумажный сертификат, трехдневный тест ПЦР об отсутствии ковида или справка, что человек перенес заболевание на более полугода назад.