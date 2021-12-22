В новогоднюю ночь отказались продлевать график работы новосибирского метро

В новогоднюю ночь новосибирский муниципальный транспорт, включая метро, будет работать до 24 часов. Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС сообщил замначальника управления пассажирских перевозок — начальник отдела перевозок мэрии Андрей Куликов.

— 31 декабря с учетом ограничений и сокращенных массовых мероприятий принято решение, что транспорт будет работать, как обычно, до 24 часов, включая метро. С 1 по 10 января выпуск подвижного состава будет осуществляться по графикам выходного дня. Это значит, что выпуск будет сокращен. 1 января начало движения переносится с 6 часов на 7 часов, массовый выпуск подвижного состава в полном объеме будет часам к 10 утра, — объяснил Куликов.

