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В новогоднюю ночь отказались продлевать график работы новосибирского метро

Остальной транспорт также будет работать по обычному расписанию

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Последний раз график в ночь на 1 января меняли два года назад

Последний раз график в ночь на 1 января меняли два года назад

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В новогоднюю ночь новосибирский муниципальный транспорт, включая метро, будет работать до 24 часов. Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС сообщил замначальника управления пассажирских перевозок — начальник отдела перевозок мэрии Андрей Куликов.

— 31 декабря с учетом ограничений и сокращенных массовых мероприятий принято решение, что транспорт будет работать, как обычно, до 24 часов, включая метро. С 1 по 10 января выпуск подвижного состава будет осуществляться по графикам выходного дня. Это значит, что выпуск будет сокращен. 1 января начало движения переносится с 6 часов на 7 часов, массовый выпуск подвижного состава в полном объеме будет часам к 10 утра, — объяснил Куликов.

Чиновник добавил, что сейчас более 400 сотрудников транспортной сети Новосибирска на больничном, что тоже влияет на работу транспорта.

В том году график работы транспорта тоже не меняли. А вот два года назад в новогоднюю ночь метрополитен работал до 03:00. За три часа метро воспользовались 15 777 человек.

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метропраздникимэрия
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