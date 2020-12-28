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Как будет работать в Новосибирске общественный транспорт 31 декабря и на праздниках? Объясняет мэрия

Власти рассказали, в какие дни число единиц транспорта сократят

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Время работы транспорта 31 декабря решили не продлевать

Время работы транспорта 31 декабря решили не продлевать

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Мэрия Новосибирска рассказала о графике работы транспорта на праздниках

Мэрия Новосибирска рассказала о графике работы общественного транспорта на 31 декабря и новогодних праздниках.

— 31 декабря работа пассажирского транспорта будет осуществляться в штатном режиме. В дни новогодних праздников с 1 по 10 января 2021 года наземный пассажирский транспорт (муниципальных и немуниципальных перевозчиков) и Новосибирский метрополитен будет работать по графику выходного дня. В нем предусмотрено сокращение количества рейсов, — сообщили НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

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1, 2 и 7 января количество транспорта будет меньше, чем в выходные дни.

В прошлом году в новогоднюю ночь метрополитен работал до 03:00. За три часа метро воспользовались 15 777 человек. В этом году график не стали менять из-за отмены массовых мероприятий.

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Новый годметротранспорт
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