Как будет работать в Новосибирске общественный транспорт 31 декабря и на праздниках? Объясняет мэрия

Мэрия Новосибирска рассказала о графике работы транспорта на праздниках
Мэрия Новосибирска рассказала о графике работы общественного транспорта на 31 декабря и новогодних праздниках.
— 31 декабря работа пассажирского транспорта будет осуществляться в штатном режиме. В дни новогодних праздников с 1 по 10 января 2021 года наземный пассажирский транспорт (муниципальных и немуниципальных перевозчиков) и Новосибирский метрополитен будет работать по графику выходного дня. В нем предусмотрено сокращение количества рейсов, — сообщили НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
1, 2 и 7 января количество транспорта будет меньше, чем в выходные дни.
В прошлом году в новогоднюю ночь метрополитен работал до 03:00. За три часа метро воспользовались 15 777 человек. В этом году график не стали менять из-за отмены массовых мероприятий.