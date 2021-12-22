На галерее метромоста в Новосибирске решили обновить стекла

К открытию станции «Спортивная» новосибирский метрополитен обновит наземную часть метромоста, где есть остекление — сейчас предприятие занимается конкурсными процедурами.



— Этот вопрос рассматривается, потому что было бы нездорово отстроить новую станцию, новую ледовую арену и при этом оставить в прежнем виде галерею метромоста, — ответил на вопрос журналистов о ремонте надземной части метромоста начальник метрополитена Аркадий Чмыхайло.

По его словам, выполнить эти работы должен метрополитен. Сейчас предприятие занимается поиском подрядчиков.