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На галерее метромоста в Новосибирске решили обновить стекла

Это обещают сделать к открытию станции «Спортивная»

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Метромост состоит из двух частей: надводная часть и надземная часть (галерея)

Метромост состоит из двух частей: надводная часть и надземная часть (галерея)

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К открытию станции «Спортивная» новосибирский метрополитен обновит наземную часть метромоста, где есть остекление — сейчас предприятие занимается конкурсными процедурами.

— Этот вопрос рассматривается, потому что было бы нездорово отстроить новую станцию, новую ледовую арену и при этом оставить в прежнем виде галерею метромоста, — ответил на вопрос журналистов о ремонте надземной части метромоста начальник метрополитена Аркадий Чмыхайло.

По его словам, выполнить эти работы должен метрополитен. Сейчас предприятие занимается поиском подрядчиков.

— Думаю, что к открытию молодежного чемпионата мира по хоккею галерея будет обновлена. Остекление, покрытие будет приведено в надлежащее состояние, — пообещал начальник метро.

Аукцион на ремонт галереи метромоста объявили в ноябре. За ремонт готовы заплатить 354,1 миллиона рублей. По данным сайта госзакупок, победитель торгов должен будет выполнить демонтажные работы, установить новые витражи и витрины, выполнить облицовку и герметизацию швов.

16 декабря на стройке новой станции метро «Спортивная» прошел первый тестовый запуск одного из эскалаторов. В середине ноября корреспонденты НГС побывали на стройке новой станции метро.

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