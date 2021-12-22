На галерее метромоста в Новосибирске решили обновить стекла

К открытию станции «Спортивная» новосибирский метрополитен обновит наземную часть метромоста, где есть остекление — сейчас предприятие занимается конкурсными процедурами.
— Этот вопрос рассматривается, потому что было бы нездорово отстроить новую станцию, новую ледовую арену и при этом оставить в прежнем виде галерею метромоста, — ответил на вопрос журналистов о ремонте надземной части метромоста начальник метрополитена Аркадий Чмыхайло.
По его словам, выполнить эти работы должен метрополитен. Сейчас предприятие занимается поиском подрядчиков.
— Думаю, что к открытию молодежного чемпионата мира по хоккею галерея будет обновлена. Остекление, покрытие будет приведено в надлежащее состояние, — пообещал начальник метро.
Аукцион на ремонт галереи метромоста объявили в ноябре. За ремонт готовы заплатить 354,1 миллиона рублей. По данным сайта госзакупок, победитель торгов должен будет выполнить демонтажные работы, установить новые витражи и витрины, выполнить облицовку и герметизацию швов.
16 декабря на стройке новой станции метро «Спортивная» прошел первый тестовый запуск одного из эскалаторов. В середине ноября корреспонденты НГС побывали на стройке новой станции метро.