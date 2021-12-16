В Новосибирске на станции «Спортивная» провели первый тестовый запуск эскалатора

В четверг, 16 декабря, на стройке новой станции метро «Спортивная» прошел первый тестовый запуск одного из эскалаторов. Перед этим были завершены работы по монтажу эскалаторов в проектное положение и усиление балок опирания эскалаторов.
— Нужно запустить все эскалаторы как можно быстрее, поскольку оборудование должно пройти обкатку, отработать определенное количество часов. Только после этого оно будет принято в эксплуатацию Ростехнадзором, — рассказал Сергей Арапов, генеральный директор компании-подрядчика ООО «СпецТрансСтрой», занимавшейся установкой оборудования.
Всего на станции было установлено 12 эскалаторов.
В середине ноября корреспонденты НГС побывали на стройке новой станции метро — подробности в нашем фоторепортаже.