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В Новосибирске на станции «Спортивная» провели первый тестовый запуск эскалатора

Теперь оборудование должно пройти обкатку

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Все эскалаторы на станции уже установлены

Все эскалаторы на станции уже установлены

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В четверг, 16 декабря, на стройке новой станции метро «Спортивная» прошел первый тестовый запуск одного из эскалаторов. Перед этим были завершены работы по монтажу эскалаторов в проектное положение и усиление балок опирания эскалаторов.

— Нужно запустить все эскалаторы как можно быстрее, поскольку оборудование должно пройти обкатку, отработать определенное количество часов. Только после этого оно будет принято в эксплуатацию Ростехнадзором, — рассказал Сергей Арапов, генеральный директор компании-подрядчика ООО «СпецТрансСтрой», занимавшейся установкой оборудования.

Всего на станции было установлено 12 эскалаторов.

В середине ноября корреспонденты НГС побывали на стройке новой станции метро — подробности в нашем фоторепортаже.

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метрополитенстроительствоэскалаторы
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