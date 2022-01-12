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На достройку станции метро «Спортивная» за 631 млн рублей в Новосибирске нашли подрядчика

Заявку подала одна компания

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Станцию хотят запустить к сентябрю

Станцию хотят запустить к сентябрю

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Подрядчиком строительства последнего этапа станции метро «Спортивная» выбрали компанию «СпецТрансСтрой». Она выполнит работы за 631,2 миллиона рублей.

Аукцион на выполнение работ объявило муниципальное предприятие «Метро Мир» в конце декабря. Победитель торгов должен выполнить реконструкцию напольных комплексов автоматики и телемеханики управления движением поездов, обеспечить электроснабжение контактного рельса, отремонтировать здание тягово-понизительной подстанции. Также ему предстоит выполнить пусконаладочные работы и благоустройство.

По данным сервиса «Контур.Закупки», заявку на участие в торгах подала только фирма «СпецТрансСтрой», которая выиграла торги на строительство предыдущих этапов станции. Она должна завершить работы до 30 июня 2022 года.

Компания «СпецТрансСтрой» зарегистрирована 1 октября 2009 года. Генеральный директор — Сергей Арапов. По данным базы «Контур.Фокус», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро Мир», ООО «Сибирский Поликомпозит». Фирма получала контракты на строительство трамвайных путей в районе Гусинобродского шоссе, дороги Барышево — Орловка — Кольцово, реконструкцию площади Лыщинского.

По сообщению «СпецТрансСтроя», сейчас на «Спортивной» ведут работы по обустройству фасада, монтируют вентиляцию и канализационную систему, прокладывают электрические кабели, завершают устройство кровли и другие работы.

— Пропускная способность строящейся станции на первый период эксплуатации — 26 000 человек в сутки или 9,5 миллиона человек в год, расчетный — 32 000 в сутки или 11,68 миллиона человек в год, — сообщает «СпецТрансСтрой».

Объект планируют сдать в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года.

В декабре фотокорреспондент НГС побывал на стройке «Спортивной», когда там запустили эскалаторы. Посмотрите, как объект выглядит изнутри.

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