Новосибирский депутат спросил Мишустина про строительство метро. Что ему ответили

Депутат Государственной Думы от Новосибирской области Ренат Сулейманов спросил у Михаила Мишустина про развитие новосибирского метрополитена. Мишустин попросил проект.
7 апреля Председатель Правительства России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства за 2021 год. В рамках заседания он ответил на вопросы депутатов Госдумы. Один из них задал депутат Госдумы от Новосибирской области, член фракции КПРФ, Ренат Сулейманов:
— Уважаемый Михаил Владимирович, в период экономической войны важно, как вы правильно сказали, продолжать инфраструктурные проекты. Для городов-миллионников это строительство метро. В Новосибирске эффективный самоокупаемый метрополитен, который 85 миллионов пассажиров в год перевозит. Уже 10 лет готово ПСД на продолжение Дзержинской линии новосибирского метро. Можно ли рассчитывать на поддержку продолжения строительства метро в Новосибирске от правительства?
Председатель Правительства ответил, что поддерживает инфраструктурные проекты, но конкретики по Новосибирску не прозвучало:
— По Новосибирску сразу скажу. Мы поддерживаем большие инфраструктурные проекты. И, если вы сравниваете соответствующие два проекта по Челябинску и по Нижнему Новгороду, сразу хочу сказать. Мы с Маратом Шакирзяновичем (Хусуллиным, Заместителем Председателя Правительства РФ — Прим. ред.), Силуановым Антоном Германовичем (министр финансов РФ — Прим. ред.) обсуждали. Там на возвратной основе все деньги. Там все — на возвратной основе. И мы пока не «сбили» проект, не поддержали. Поэтому ждем предложений. Если в Новосибирске (я знаю одного депутата из Новосибирской области) на возвратной основе вы защитите этот проект, давайте рассмотрим его. Там если что, есть и другие предложения.
По данным издания Коммерсантъ, в середине февраля Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что продолжение строительства метрополитена экономически целесообразно только в тех городах России, где поток пассажиров на станциях в часы пик составляет 20 тысяч человек в час и более, в остальных городах нужно развивать наземный рельсовый транспорт. Он отметил, что практически ни один город страны, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, не удовлетворяет обозначенной им цифре пассажиропотока.
— В Новосибирске будет достроена одна станция и одна под вопросом. На одну мы точно деньги попытаемся найти, а на одну смотрим пока, не сбалансируем ли деньгами через инвестиционный бюджетный кредит, — цитирует Марата Хиснуллина Коммерсантъ.
По данным источников в мэрии Новосибирска, имелось ввиду, что деньги есть на «Спортивную», а под вопросом — продолжение строительства станций Дзержинской ветки.
Заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин объяснил, что возвратные средства, про которые говорит Мишустин, — это инфраструктурные бюджеты, которые сейчас есть у Челябинска, Нижнего Новгорода.
— Инфраструктурные кредиты выдаются регионам под 3% годовых на 15 лет. И вроде как, несмотря на изменившуюся политическую ситуацию и инфляцию ставки, условия кредитования сохраняются, — пояснил замначальника управления пассажирских перевозок.- Да, это действительно возвратные средства. То есть регион берет, регион должен потом федерации возвращать.
По его словам, Новосибирск пока не подавал заявку на инфраструктурные кредиты. О чем еще говорил премьер-министр РФ, читайте в нашей онлайн-трансляции.