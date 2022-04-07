Новосибирский депутат спросил Мишустина про строительство метро. Что ему ответили

— Инфраструктурные кредиты выдаются регионам под 3% годовых на 15 лет. И вроде как, несмотря на изменившуюся политическую ситуацию и инфляцию ставки, условия кредитования сохраняются, — пояснил замначальника управления пассажирских перевозок.- Да, это действительно возвратные средства. То есть регион берет, регион должен потом федерации возвращать.



По его словам, Новосибирск пока не подавал заявку на инфраструктурные кредиты. О чем еще говорил премьер-министр РФ, читайте в нашей онлайн-трансляции.

