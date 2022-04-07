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Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Онлайн-хроника военной операции

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Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В этой онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.

Ольга Беляева

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События 6 апреля коротко

  • Джо Байден подписал указ, запрещающий новые инвестиции в экономику России. Согласно ему же, лицам, находящимся в России, запрещается предоставление ряда услуг;
  • книги о Гарри Поттере в русском переводе снимут с продажи по требованию правообладателя. Запрет касается электронных версий книг;
  • делегация США не будет участвовать в саммитах G20, если на них будет присутствовать Россия. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен;
  • Джо Байден подписал документы о еще одном пакете военной помощи Киеву. Он предполагает отправку дополнительных «Джавелинов»;
  • США ввели новый пакет санкций в отношении России: блокировка Сбербанка и Альфа-банка, запрет на новые инвестиции в российскую экономику, санкции в отношении дочерей Путина, супруги и дочери Лаврова. Кроме того, санкции затрагивают Медведева и Мишустина. Минфин США ввел санкции против более 40 предприятий, связанных со Сбербанком, а также против шести предприятий и пяти судов, связанных с Альфа-банком;
  • Великобритания объявила об усилении санкций против России: под заморозку активов попали Сбербанк и Московский кредитный банк, введен полный запрет на новые инвестиции в Россию, под персональные санкции попали Сергей Иванов (АЛРОСА), Александр Дюков («Газпром нефть»), Андрей Акимов (Газпромбанк), Леонид Михельсон (НОВАТЭК);
  • правительство РФ приняло упрощенный порядок признания зарубежного образования и квалификации для россиян;
  • Росавиация продлила ограничения на полеты в ряд аэропортов на юге страны до 13 апреля.

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