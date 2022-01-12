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Новосибирские власти пытаются получить кредит на развитие трамваев: ответ мэрии губернатору

Чтобы модернизировать всю систему, городу нужно 35–37 миллиардов

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Развитие трамвайной инфраструктуры — часть Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018–2030 годы

Развитие трамвайной инфраструктуры — часть Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018–2030 годы

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Новосибирск пытается получить инфраструктурный кредит на развитие трамвайной сети, пока проект проходит согласование.

— С ноября 2020 года специалистами департамента транспорта ведется работа по взаимодействию с ООО «Мовиста Регионы», являющимся партнером государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в области развития городского общественного транспорта, по разработке проекта комплексного развития городского электрического транспорта города Новосибирска, — говорится в ответе пресс-центра мэрии на запрос НГС.

В запросе редакция просила мэрию прокомментировать высказывание губернатора Андрея Травникова, который в конце прошлого года сказал, что ждет от мэрии готовый проект для заявки на инфраструктурный кредит.

Инфраструктурные кредиты — это часть правительственной программы поддержки регионов ресурсами для развития, в числе которых льготный заём средств под минимальный процент на длительный срок. Деньги выдает правительственная комиссия по региональному развитию.

Как уточнили в мэрии, в октябре материалы проекта отправили анализировать в областной минтранс и в департамент экономики и стратегического планирования мэрии Новосибирска. Затем их передали в ООО «Мовиста Регионы» для разработки финансово-экономической модели и предложений по повышению привлекательности проекта. В первом квартале 2022 года должен закончиться очередной этап согласований.

— Это позволит в дальнейшем совместно с правительством Новосибирской области сформировать заявку на участие в федеральных программах по модернизации инфраструктуры наземного электрического транспорта, в том числе с привлечением инфраструктурных кредитов, — уточнили в мэрии.

Осенью на НГС вышло большое интервью заместителя начальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаила Никулина, в котором он подробно рассказал о том, какая поддержка на развитие трамваев нужна городу. По его словам, на финансирование всей системы трамваев в городе нужно около 35–37 миллиардов рублей. Это расходы на полную капитальную замену, реконструкцию всего путевого и энергохозяйства трамваев в городе (23 тяговые подстанции); 1000 километров кабельных сетей, опоры контактный сетей, замена путей, а также строительство новых участков и обновление парка.

ООО «Мовиста Регионы» — частная холдинговая компания, инвестор и оператор в области развития городского общественного транспорта в субъектах Российской Федерации.

— Наша цель — обновление и управление городским общественным транспортом в регионах. В начале 2020 года нам удалось полностью обновить общественный транспорт в Тверской области. Сегодня мы восстанавливаем и развиваем трамвайное сообщение в Волгоградской и Свердловской областях, — сообщает компания на своих официальных страницах в соцсетях.

Известно, что оператор концессионных соглашений «Мовиста Регионы» будет строить высокотехнологичное депо в Верхней Пышме Свердловской области и планирует закупить скоростные трамваи для курсирования по маршруту Екатеринбург — Верхняя Пышма. Как они выглядят, можно посмотреть здесь.

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трамвайобщественный транспорт
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