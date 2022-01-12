Новосибирские власти пытаются получить кредит на развитие трамваев: ответ мэрии губернатору

Новосибирск пытается получить инфраструктурный кредит на развитие трамвайной сети, пока проект проходит согласование.
— С ноября 2020 года специалистами департамента транспорта ведется работа по взаимодействию с ООО «Мовиста Регионы», являющимся партнером государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в области развития городского общественного транспорта, по разработке проекта комплексного развития городского электрического транспорта города Новосибирска, — говорится в ответе пресс-центра мэрии на запрос НГС.
В запросе редакция просила мэрию прокомментировать высказывание губернатора Андрея Травникова, который в конце прошлого года сказал, что ждет от мэрии готовый проект для заявки на инфраструктурный кредит.
Инфраструктурные кредиты — это часть правительственной программы поддержки регионов ресурсами для развития, в числе которых льготный заём средств под минимальный процент на длительный срок. Деньги выдает правительственная комиссия по региональному развитию.
Как уточнили в мэрии, в октябре материалы проекта отправили анализировать в областной минтранс и в департамент экономики и стратегического планирования мэрии Новосибирска. Затем их передали в ООО «Мовиста Регионы» для разработки финансово-экономической модели и предложений по повышению привлекательности проекта. В первом квартале 2022 года должен закончиться очередной этап согласований.
— Это позволит в дальнейшем совместно с правительством Новосибирской области сформировать заявку на участие в федеральных программах по модернизации инфраструктуры наземного электрического транспорта, в том числе с привлечением инфраструктурных кредитов, — уточнили в мэрии.
Осенью на НГС вышло большое интервью заместителя начальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаила Никулина, в котором он подробно рассказал о том, какая поддержка на развитие трамваев нужна городу. По его словам, на финансирование всей системы трамваев в городе нужно около 35–37 миллиардов рублей. Это расходы на полную капитальную замену, реконструкцию всего путевого и энергохозяйства трамваев в городе (23 тяговые подстанции); 1000 километров кабельных сетей, опоры контактный сетей, замена путей, а также строительство новых участков и обновление парка.
ООО «Мовиста Регионы» — частная холдинговая компания, инвестор и оператор в области развития городского общественного транспорта в субъектах Российской Федерации.
— Наша цель — обновление и управление городским общественным транспортом в регионах. В начале 2020 года нам удалось полностью обновить общественный транспорт в Тверской области. Сегодня мы восстанавливаем и развиваем трамвайное сообщение в Волгоградской и Свердловской областях, — сообщает компания на своих официальных страницах в соцсетях.