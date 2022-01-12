Новосибирские власти пытаются получить кредит на развитие трамваев: ответ мэрии губернатору

Известно, что оператор концессионных соглашений «Мовиста Регионы» будет строить высокотехнологичное депо в Верхней Пышме Свердловской области и планирует закупить скоростные трамваи для курсирования по маршруту Екатеринбург — Верхняя Пышма. Как они выглядят, можно посмотреть здесь.