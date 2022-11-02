На станции «Спортивная» установили цветовые датчики — красным будут подсвечивать прибывающий поезд
На станцию пришла первая партия турникетов
На станции «Спортивная» полностью готова к эксплуатации система раздвижных платформенных раздвижных дверей. Как рассказали в пресс-службе «СпецТрансСтроя», подрядчики протестировали систему.
— Все двери установлены в проектное положение и готовы к работе. Сегодня мы испытали, как система работает в комплексе, — сообщил генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.
Режимы открывания и закрывания дверей работают четко. Помимо них установили цветовые датчики: красный горит в режиме подхода поезда (во время открывания и закрывания дверей), желтый — в режиме ЧС, зеленый — при разрешенной посадке в поезд.
На станцию «Спортивная» пришла первая партия турникетов — 12 из 48 запланированных.
— Турникеты — часть пропускной системы на станцию. Они рассчитаны на работу при температурах от -35 °C до +40 °C, а срок их службы — больше 10 лет. Они быстро открываются и готовы к работе по банковским картам и жетонам, — добавили в пресс-службе «СпецТрансСтроя».
Вчера руководитель муниципального предприятия «Метро мир» Александр Мысик сообщил, что станцию «Спортивная» готовят к сдаче в декабре. Сроки открытия станции переносились несколько раз: в конце лета речь шла о том, что станцию откроют в сентябре, в сентябре срок перенесли на октябрь.