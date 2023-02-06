Суд вернул прокурорам дело экс-главы Института лазерной физики — оно связано с гостайной

В Новосибирске суд вернул в прокуратуру уголовное дело бывшего директора Института лазерной физики СО РАН Алексея Тайченачева. Соответствующее постановление вынес Советский районный суд Новосибирска.
Как сообщается на сайте суда, о возвращении уголовного дела прокурору ходатайствовал гособвинитель во время судебного заседания 6 февраля. Экс-руководителю института могут предъявить обвинения в совершении более тяжкого преступления. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.
— Заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела в отношении Тайченачева А. прокурору, поскольку после направления дела в суд наступили новые общественно опасные последствия инкриминируемого обвиняемому деяния, являющиеся основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления, — указано в сообщении.
Отмечается, что материалы дела также предложили возвратить прокурору для устранения нарушений, допущенных при составлении обвинительного заключения.
— Постановлением суда на основании ст. 237 УПК РФ уголовное дело в отношении Тайченачева А. возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, — указано в документах.
По версии правоохранителей, в 2020–2021 годах обвиняемый допустил к работе с гостайной сотрудника, который не имел доступ к таким сведениям. Кроме того, руководитель учреждения подписал приказ о соответствующей надбавке к зарплате работника.
В результате действия фигуранта причинили материальный ущерб институту на сумму свыше 418 тысяч рублей. Это общая сумма выплат, которые были произведены сотруднику.
Ранее сообщалось, что надбавку получал научный руководитель Тайченачева, академик РАН Сергей Багаев.
В феврале 2022 года полиция закрыла другое уголовное дело в отношении экс-руководителя института. Силовики полагали, что ученый заключил мнимый производственный договор с коммерческой структурой, все работы по которому выполняли сотрудники института.