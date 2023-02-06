Суд вернул прокурорам дело экс-главы Института лазерной физики — оно связано с гостайной

Как сообщается на сайте суда, о возвращении уголовного дела прокурору ходатайствовал гособвинитель во время судебного заседания 6 февраля. Экс-руководителю института могут предъявить обвинения в совершении более тяжкого преступления. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

