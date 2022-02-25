Одно из уголовных дел на директора Института лазерной физики СО РАН закрыли

Полиция закрыла одно из двух уголовных дел, заведенных на директора Института лазерной физики Сибирского отделения РАН 57-летнего Алексея Тайченачева. Об этом сообщила адвокат ученого Елена Добрицкая.



Она прислала в редакцию копию уведомления о прекращении дела. В нем указано, что дело закрыли в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

— По первому делу уголовное дело прекращено. Изначально наша позиция была в том, что институту ущерб не причинен, в действиях директора ИЛФ Тайченачева состава преступления не было. Также, по мнению защиты, следствие значительно поторопилось с возбуждением второго дела. Есть все основания полагать, что его постигнет та же судьба, — рассказала Елена Добрицкая.