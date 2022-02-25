Одно из уголовных дел на директора Института лазерной физики СО РАН закрыли

Полиция закрыла одно из двух уголовных дел, заведенных на директора Института лазерной физики Сибирского отделения РАН 57-летнего Алексея Тайченачева. Об этом сообщила адвокат ученого Елена Добрицкая.
Она прислала в редакцию копию уведомления о прекращении дела. В нем указано, что дело закрыли в связи с отсутствием в деянии состава преступления.
— По первому делу уголовное дело прекращено. Изначально наша позиция была в том, что институту ущерб не причинен, в действиях директора ИЛФ Тайченачева состава преступления не было. Также, по мнению защиты, следствие значительно поторопилось с возбуждением второго дела. Есть все основания полагать, что его постигнет та же судьба, — рассказала Елена Добрицкая.
Первое уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении директора института завели в октябре. Тогда же в институт пришли с обысками. Следствие полагало, что в 2017 году ООО «Оптогард-Нанотех» и институт заключили договор на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы на сумму 6,2 миллиона рублей. За выполненные работы компания перечислила свыше 4,6 миллиона рублей ИЛФ СО РАН.
После этого Алексей Тайченачев якобы заключил заведомо мнимый договор между институтом и Сибирским лазерным центром, зная, что организация не имеет собственных мощностей на исполнение обязанностей по договору. Выполнение работ было возложено на сотрудников ИЛФ СО РАН, писал «Континент Сибирь». Действия руководителя института якобы повлекли убытки в размере 2 миллионов рублей, что и стало поводом для возбуждения уголовного дела.
Второе уголовное дело связано с надбавкой за секретность, которая якобы незаконно выплачивалась научному руководителю института Сергею Багаеву. На 80-летнего Багаева тоже завели дело.