Cуд отменил штраф в 5,9 миллиона рублей директору компании «Метро МиР»

Кировский районный суд Новосибирска отменил штраф, назначенный директору муниципального предприятия «Метро МиР» Александру Мысику за нарушение сроков при строительстве автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» с заездом на дамбу Октябрьского моста рядом с новым ЛДС. О вынесенном сегодня,
— В жалобе ставился вопрос об отмене указанного постановления с прекращением дела об административном правонарушении в связи с отсутствием состава административного правонарушения, — рассказали НГС в судебном департаменте. — В суде были представлены доказательства, что сроки он нарушил по независящим от него обстоятельствам.
Решение о привлечении Александра Мысика к административной ответственности мировой судья принял
23 июня Кировский суд отменил постановление мирового судьи и прекратил административное дело за отсутствием состава правонарушения.
Административное дело и штраф — не единственные проблемы Александра Мысика. В отношении муниципального чиновника также возбуждены три уголовных дела. Все криминальные новости о строительстве подъездных дорог и коллекторов возле нового ЛДС мы собрали в одном месте.