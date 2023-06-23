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Дело Мысика

Cуд отменил штраф в 5,9 миллиона рублей директору компании «Метро МиР»

Решение мирового судьи обжаловала защита Александра Мысика

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Изначально Александра Мысика отправили в СИЗО, но позже отпустили под домашний арест

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Кировский районный суд Новосибирска отменил штраф, назначенный директору муниципального предприятия «Метро МиР» Александру Мысику за нарушение сроков при строительстве автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» с заездом на дамбу Октябрьского моста рядом с новым ЛДС. О вынесенном сегодня, 23 июня, решении рассказали в управлении судебного департамента Новосибирской области.

— В жалобе ставился вопрос об отмене указанного постановления с прекращением дела об административном правонарушении в связи с отсутствием состава административного правонарушения, — рассказали НГС в судебном департаменте. — В суде были представлены доказательства, что сроки он нарушил по независящим от него обстоятельствам.

Решение о привлечении Александра Мысика к административной ответственности мировой судья принял 7 февраля 2023 года. Ему назначили штраф 5 миллионов 960 тысяч 509 рублей 13 копеек, но уже 14 марта защитник муниципального чиновника обратился в районную инстанцию, чтобы обжаловать это решение.

23 июня Кировский суд отменил постановление мирового судьи и прекратил административное дело за отсутствием состава правонарушения.

Административное дело и штраф — не единственные проблемы Александра Мысика. В отношении муниципального чиновника также возбуждены три уголовных дела. Все криминальные новости о строительстве подъездных дорог и коллекторов возле нового ЛДС мы собрали в одном месте.

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