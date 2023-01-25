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Александр Мысик не смог обжаловать арест — из-за дорог к новому ЛДС он останется в СИЗО

Директора «Метро МиР» обвиняют в превышении должностных полномочий

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Александр Мысик находится под стражей с 18 ноября 2022 года

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Суд отказал директору «Метро МиР» Александру Мысику в смягчении меры пресечения. Муниципальный чиновник будет оставаться под стражей до 8 февраля 2023 года. Об этом НГС рассказали в пресс-службе судебного департамента по Новосибирской области.

— Апелляционным постановлением Новосибирского областного суда от 23 января 2023 года оставлено без изменения постановление Дзержинского районного суда г. Новосибирска в отношении обвиняемого Александра Мысика, — сообщили в областном управлении судебного департамента.

Александра Мысика задержали в ноябре 2022 года, заподозрив в превышении должностных полномочий. По версии следствия, песок для строительства подъездных дорог к новой ледовой арене добывали в Оби, что является нарушением.

— Прокурорской проверкой установлен ущерб, причиненный бюджету, в сумме не менее 359 миллионов рублей, — комментировали ситуацию в день ареста в прокуратуре Новосибирской области. — Возбуждено уголовное дело в отношении руководства муниципального предприятия по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

В середине января 2023-го в отношении Мысика возбудили второе уголовное дело. Правоохранители пришли к выводу, что он решил провести непредусмотренные проектом строительства ЛДС дноуглубительные работы, из-за чего город лишился 37 миллионов рублей.

Ранее НГС писал о том, что будет с дорогами к новому ЛДС и можно ли по ним ездить.

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