Александр Мысик не смог обжаловать арест — из-за дорог к новому ЛДС он останется в СИЗО

Суд отказал директору «Метро МиР» Александру Мысику в смягчении меры пресечения. Муниципальный чиновник будет оставаться под стражей до
— Апелляционным постановлением Новосибирского областного суда от
Александра Мысика задержали в ноябре 2022 года, заподозрив в превышении должностных полномочий. По версии следствия, песок для строительства подъездных дорог к новой ледовой арене добывали в Оби, что является нарушением.
— Прокурорской проверкой установлен ущерб, причиненный бюджету, в сумме не менее 359 миллионов рублей, — комментировали ситуацию в день ареста в прокуратуре Новосибирской области. — Возбуждено уголовное дело в отношении руководства муниципального предприятия по
В середине января
Ранее НГС писал о том, что будет с дорогами к новому ЛДС и можно ли по ним ездить.