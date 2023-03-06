Арестован московский подрядчик нового ЛДС в Новосибирске: заведено дело о хищении 100 миллионов

4 марта в Октябрьском суде Новосибирска арестовали генерального директора компании «Строймонтаж» Михаила Воловича. Компания входит в число субподрядчиков строительства новой ледовой арены.
По данным источника НГС в силовых структурах, предпринимателя подозревают в хищении 100 миллионов рублей из бюджета. По версии следствия, деньги были перечислены для выплаты заработной платы на счета организации, которая не участвовала в строительстве объекта.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Расследование продолжается.