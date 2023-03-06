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Арестован московский подрядчик нового ЛДС в Новосибирске: заведено дело о хищении 100 миллионов

Предпринимателя этапировали из столицы в Новосибирск в пятницу

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Возбуждено уголовное дело о мошенничестве

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4 марта в Октябрьском суде Новосибирска арестовали генерального директора компании «Строймонтаж» Михаила Воловича. Компания входит в число субподрядчиков строительства новой ледовой арены.

По данным источника НГС в силовых структурах, предпринимателя подозревают в хищении 100 миллионов рублей из бюджета. По версии следствия, деньги были перечислены для выплаты заработной платы на счета организации, которая не участвовала в строительстве объекта.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Расследование продолжается.

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