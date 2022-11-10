Главного подрядчика новосибирского ЛДС оштрафовали за срыв сроков стройки
Организация должна будет заплатить 106 миллионов рублей
Кировский районный суд Новосибирска оштрафовал ООО «ЭлинАльфа» — главного подрядчика нового ЛДС — за срыв сроков стройки.
— Установлено, что генеральный подрядчик ООО «ЭлинАльфа» не исполнил свои обязательства в установленный государственным контрактом срок 31 августа 2022 года. К моменту истечения срока договора объем выполненных работ составил только 54%, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Решением мирового судьи по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ «Неисполнение предусмотренных контрактом обязательств» организацию оштрафовали на 106 миллионов рублей. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Редакция НГС направила официальный запрос в ООО «ЭлинАльфа». На момент выхода публикации ответ от организации не пришел.
ЛДС строит ООО «ЭлинАльфа». По данным «Контур.Закупок», в январе 2020 года ГКУ НСО «Арена» заключило два контракта с ООО «ЭлинАльфа» на строительство ЛДС. Цена контракта составила более 4,5 миллиарда рублей. Учредитель ООО «ЭлинАльфа» — Алексей Грибан, выручка в 2021 году составила 3,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 13,1 миллиона. Общая сумма заключенных госконтрактов за всю историю — 62 миллиарда рублей.
Отметим, что сейчас ЛДС планируют сдать 25 декабря. В феврале 2022 года губернатор Андрей Травников в интервью НГС говорил, что ввод в эксплуатацию ЛДС планируется в сентябре 2022 года.