Оговорил новый сожитель жены: бизнесмена арестовали по делу о хищении 38 миллионов на стройке детсада - он считает, что не виноват

Начальник отдела объектов образования ГКУ «УКС» Михаил Полубатонов (слева) и предприниматель Владимир Дятлов (справа) в зале суда Источник: Павел Тиунов











В Центральном суде арестовали начальника отдела объектов образования ГКУ «Управление капитального строительства» НСО Михаила Полубатонова и предпринимателя Владимира Дятлова. Оба проходят обвиняемыми по уголовному делу о крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) на строительстве детского сада в городе Тогучин.

По данным следствия, в 2021 году директор регионального «УКС» Юрий Бутримов подписал договор с компанией «ЛикСтрой» на строителство яслей в Тогучине. В конце 2022 года руководитель компании Владимир Дятлов предоставил в управление документы, согласно которым на объекте были проведены работы по «замещению непригодного грунта» на сумму более 40 млн рублей. Следователи уверены, что фактически работы выполнены на сумму чуть более миллиона рублей. Тем не менее начальник отдела объектов образования ГКУ «УКС» Михаил Полубатонов подписал акт приёмки работ и деньги были перечислены на счёт коммерческой компании. В результате, согласно обвинению, из бюджета были похищены более 38 миллионов рублей.

В декабре 2023 года бывший глава ГКУ «УКС» НСО Юрий Бутримов выслушал обвинительный приговор по делу о превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ). Его признали виновным в том, что он перечислил 13,4 млн рублей подрядчику на строительстве детского сада в Чанах за работы, которые не были выполнены.

Предприниматель Владимир Дятлов свою вину не признал. Он заявил в суде, что на момент подписания документов не руководил компанией, находясь в ней в должности инженера. Он заявил, что бывший директор «ЛикСтрой» Виктор Шарипов оговорил его из-за личной неприязни: сегодня бывшая жена Дятлова живёт с Шариповым.

При этом у силовиков есть основания полагать, что Дятлов фактически руководил компанией «ЛикСтрой», которая была создана специально под выполнение госзаказа. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту НГС, что изначально конкурс на строительство детского сада в Тогучине выиграла другая компания Дятлова — ООО «Гранит-Н». Впоследствии она обанкротилась, но успела освоить часть средств, переведенных из бюджета. Следом за ней контракт на строителство яслей подписала компания «ЛикСТрой». Её аффилированность с Дятловым объясняется не только его должностью инженера. В суде предприниматель признался, что живет в квартире единственного учредителя компании Натальи Фазлыевой. Женщина задержана и также проходит обвиняемой по делу о мошенничестве.

Владимира Дятлова и Михаила Полубатонова суд отправил в следственный изолятор на ближайшие два месяца. Расследование дела продолжается.