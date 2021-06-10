Чиновнику мэрии Новосибирска Константину Головину продлили арест

Центральный районный суд продлил арест главе управления капстроительства мэрии Новосибирска Константину Головину и руководителю компании-подрядчика Сергею Шемяковскому — оба проходит подозреваемыми в деле о взятке на строительстве детского сада.



— Постановлением от 8 июня продлен срок содержания под стражей в отношении Головина К. Ю. на 2 месяца , всего до 6 месяцев , то есть до 15 августа 2021 года, — говорится в сообщении суда.