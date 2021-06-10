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Чиновнику мэрии Новосибирска Константину Головину продлили арест

Такую же меру избрали и в отношении руководителя компании, который, предположительно, давал ему взятку

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Под стражей Константин Головин находится с февраля

Под стражей Константин Головин находится с февраля

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Центральный районный суд продлил арест главе управления капстроительства мэрии Новосибирска Константину Головину и руководителю компании-подрядчика Сергею Шемяковскому — оба проходит подозреваемыми в деле о взятке на строительстве детского сада.

— Постановлением от 8 июня продлен срок содержания под стражей в отношении Головина К. Ю. на 2 месяца, всего до 6 месяцев, то есть до 15 августа 2021 года, — говорится в сообщении суда.

Сергей Шемяковский также проведет под стражей 2 месяца — до 16 августа.

Как связаны Головин и Шемяковский

Напомним, Константин Головин был задержан в феврале. Муниципальное предприятие, которое он возглавляет, является заказчиком различных городских проектов. За год УКС заказало работы на сумму 3,8 миллиарда рублей. Вопросы следователей к Головину возникли из-за строительства двух детсадов — на улице Спортивной и 9 Ноября.

Следком предварительно установил, что в 2020 году он при выполнении муниципального контракта с помощью подконтрольной фирмы организовал подготовку фиктивных документов и принятие произведенных работ по водопонижению на объекте на сумму свыше 5 млн рублей. Эти работы не были произведены, но были оплачены. Он также давал незаконные указания своим подчиненным осуществить приемку заведомо невыполненных работ в рамках второго муниципального контракта, за что получил взятку авиабилетами на сумму свыше 130 тысяч рублей.

Официально в Следственном комитете отказывались называть фамилию директора компании-подрядчика. Однако известно, что подрядчиком строительства была компания ООО «СибРемонтСервис», которой владеет Сергей Шемяковский.

Кроме того, вчера, 9 июня, арест продлили и бизнесмену Сергею Проничеву — он проведет под стражей еще один месяц, до 16 июля. Он был задержан в апреле вместе с журналистом Николаем Сальниковым, выпустившим фильм о выходцах спортклуба «Успех», среди которых оказались видные политики и чиновники. Уголовное дело в отношении мужчин было возбуждено по двум статьям — «Мошенничество» и «Вымогательство» (ст. 159 и 163).

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