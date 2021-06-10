Чиновнику мэрии Новосибирска Константину Головину продлили арест

Центральный районный суд продлил арест главе управления капстроительства мэрии Новосибирска Константину Головину и руководителю компании-подрядчика Сергею Шемяковскому — оба проходит подозреваемыми в деле о взятке на строительстве детского сада.
— Постановлением от 8 июня продлен срок содержания под стражей в отношении
Сергей Шемяковский также проведет под стражей
Как связаны Головин и Шемяковский
Напомним, Константин Головин был задержан в феврале. Муниципальное предприятие, которое он возглавляет, является заказчиком различных городских проектов. За год УКС заказало работы на сумму 3,8 миллиарда рублей. Вопросы следователей к Головину возникли из-за строительства двух детсадов — на улице Спортивной и
Следком предварительно установил, что в 2020 году он при выполнении муниципального контракта с помощью подконтрольной фирмы организовал подготовку фиктивных документов и принятие произведенных работ по водопонижению на объекте на сумму свыше
Официально в Следственном комитете отказывались называть фамилию директора компании-подрядчика. Однако известно, что подрядчиком строительства была компания ООО «СибРемонтСервис», которой владеет Сергей Шемяковский.
Кроме того, вчера, 9 июня, арест продлили и бизнесмену Сергею Проничеву — он проведет под стражей еще один месяц, до