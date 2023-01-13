Дело бывшего замдиректора завода «Искра» дошло до прокурора — ущерб предприятию оценили в 112 млн рублей

Следователи Главного следственного управления СК России завершили расследование дела экс-замдиректора Новосибирского механического завода «Искра» Олега Миргородского, обвиняемого в получении коммерческого подкупа. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
По версии следствия, в 2017–2019 гг. директор компании «
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «ТрансолеуМ» зарегистрировано в Москве в 2005 году. Компания занимается оптовой неспециализированной торговлей. По итогам 2021 года организация зафиксировала выручку — 441,8 млн рублей, чистую прибыль — 3,7 млн рублей.
— В результате исполнения заключенных договоров АО «НМЗ "Искра"» причинен ущерб на сумму 112,7 млн рублей, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета России.
В отношении Миргородского возбудили уголовное дело о получении коммерческого подкупа (по п. «а», «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ), Ерёмина обвинили в мошенничестве, передаче коммерческого подкупа и даче взятки (ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 3 ст. 204, ч. 5 ст. 291 УК РФ).
АО «Новосибирский механический завод "Искра"» входит в состав АО «НПК "Техмаш"» госкорпорации «Ростех». Предприятие специализируется на производстве промышленных средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности, геофизической разведки полезных ископаемых, проведения взрывных работ на строительных объектах, обработки металлов взрывом. По итогам 2021 года предприятие зафиксировало выручку 1,9 млрд рублей, прибыль — 128,6 млн рублей.
Дело Мельникова рассматривается отдельно, поскольку он заключил досудебное соглашение со следствием.
Ранее стало известно, что в Новосибирске передано в суд дело о коммерческом подкупе крупнейшей логистической компании в сфере железнодорожных перевозок.