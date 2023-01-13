Дело бывшего замдиректора завода «Искра» дошло до прокурора — ущерб предприятию оценили в 112 млн рублей

По версии следствия, в 2017–2019 гг. директор компании « Трансолеум М » Константин Ерёмин заключал договоры с заводом «Искра» по «фиктивным коммерческим предложениям» о поставке товаров по завышенным ценам. Заключению сделок способствовали первый заместитель генерального директора Олег Миргородский и руководитель одного из отделов предприятия Александр Мельников: они в период с 2012 по 2018 гг. получили от предпринимателя около 8,2 млн рублей.

